للمرة السابعة.. شتوتجارت إلى نهائي كأس ألمانيا لمواجهة فريق من الدرجة الثالثة

الخميس، 03 أبريل 2025 - 00:07

كتب : FilGoal

شتوتجارت الألماني

تأهل شتوتجارت إلى نهائي كأس ألمانيا بعد الفوز على حساب لايبزيج بثلاثية مقابل هدف وحيد في نصف النهائي.

سجل ثلاثية شتوتجارت أنجيلو ستيلر في الدقيقة 6، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-0.

وفي الشوط الثاني أضاف نيك ولتيمايد الهدف الثاني لـ شتوتجارت في الدقيقة 57، قبل أن يقلص السلوفيني بنيامين سيسكو النتيجة في الدقيقة 62.

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وسجل جايمي ليولينج الهدف الثالث لـ شتوتجارت في الدقيقة 73 ليؤكد تأهل فريقه للمباراة النهائية.

ويلتقي شتوتجارت أمام أرمينيا بيليفيلد الذي ينشط في الدرجة الثالثة في المباراة النهائية لكأس ألمانيا.

أرمينيا بيليفيلد نجح في الإطاحة بـ ليفركوزن حامل اللقب في نصف النهائي بهدفين مقابل هدف وحيد.

وتقام المباراة النهائية على الملعب الأولمبي في برلين يوم 24 مايو المقبل.

وتعد تلك المرة الأولى التي يتأهل فيها أرمينيا بيليفيلد للمباراة النهائية، فيما تأهل شتوتجارت للنهائي للمرة الثامنة في تاريخه.

شتوتجارت توج بلقب كأس ألمانيا 3 مرات فيما خسر المباراة النهائية 3 مرات.

شتوتجارت لعب المباراة النهائية موسم 53-54 أمام كولن وحقق الفوز بهدف نظيف، وموسم 57-58 وحقق الفوز أمام دوسلدورف 4-3، و96-97 أمام انيرجي كوتبوس وحقق الفوز 2-0.

فيما خسر المباراة النهائية موسم 85-86 أمام بايرن ميونيخ وخسر 5-2، وموسم 2006 - 2007 أمام نورنبرج وخسر 3-2، ثم الخسارة مجددا في نهائي موسم 2012 - 2013 أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 3-2.

شتوتجارت كأس ألمانيا
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