للمرة السابعة.. شتوتجارت إلى نهائي كأس ألمانيا لمواجهة فريق من الدرجة الثالثة

تأهل شتوتجارت إلى نهائي كأس ألمانيا بعد الفوز على حساب لايبزيج بثلاثية مقابل هدف وحيد في نصف النهائي.

سجل ثلاثية شتوتجارت أنجيلو ستيلر في الدقيقة 6، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-0.

وفي الشوط الثاني أضاف نيك ولتيمايد الهدف الثاني لـ شتوتجارت في الدقيقة 57، قبل أن يقلص السلوفيني بنيامين سيسكو النتيجة في الدقيقة 62.

⚽️ أنجيلو ستيلير يفتتح التسجيل لشتوتجارت من تسديدة قوية في الدقيقة 5 شتوتجارت 1 × 0 لايبزيغ#دبي_الرياضية#كأس_ألمانيا pic.twitter.com/5EuueK97BF — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) April 2, 2025

وسجل جايمي ليولينج الهدف الثالث لـ شتوتجارت في الدقيقة 73 ليؤكد تأهل فريقه للمباراة النهائية.

ويلتقي شتوتجارت أمام أرمينيا بيليفيلد الذي ينشط في الدرجة الثالثة في المباراة النهائية لكأس ألمانيا.

⚽️ فولتمادا يضيف الهدف الثاني لشتوتجارت في الدقيقة 57 شتوتجارت 2 × 0 لايبزيغ#دبي_الرياضية#كأس_ألمانيا pic.twitter.com/NOFsDUz2FV — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) April 2, 2025

أرمينيا بيليفيلد نجح في الإطاحة بـ ليفركوزن حامل اللقب في نصف النهائي بهدفين مقابل هدف وحيد.

وتقام المباراة النهائية على الملعب الأولمبي في برلين يوم 24 مايو المقبل.

⚽️ سيسكو يقلص الفارق لفريق لايبزيغ في الدقيقة 62 شتوتجارت 2 × 1 لايبزيغ #دبي_الرياضية#كأس_ألمانيا pic.twitter.com/YqOZUvwwyP — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) April 2, 2025

وتعد تلك المرة الأولى التي يتأهل فيها أرمينيا بيليفيلد للمباراة النهائية، فيما تأهل شتوتجارت للنهائي للمرة الثامنة في تاريخه.

شتوتجارت توج بلقب كأس ألمانيا 3 مرات فيما خسر المباراة النهائية 3 مرات.

⚽️ ليفلينج يقرب شتوتجارت من التأهل بتسجيله للهدف الثالث شتوتجارت 3 × 1 لايبزيغ#دبي_الرياضية#كأس_ألمانيا pic.twitter.com/DvBdMv7zQX — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) April 2, 2025

شتوتجارت لعب المباراة النهائية موسم 53-54 أمام كولن وحقق الفوز بهدف نظيف، وموسم 57-58 وحقق الفوز أمام دوسلدورف 4-3، و96-97 أمام انيرجي كوتبوس وحقق الفوز 2-0.

فيما خسر المباراة النهائية موسم 85-86 أمام بايرن ميونيخ وخسر 5-2، وموسم 2006 - 2007 أمام نورنبرج وخسر 3-2، ثم الخسارة مجددا في نهائي موسم 2012 - 2013 أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 3-2.