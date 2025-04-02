كلاسيكو في نهائي كأس إسبانيا.. برشلونة يتخطى أتليتكو بهدف توريس

تأهل برشلونة إلى نهائي كأس ملك إسبانيا بعد فوزه على حساب أتليتكو مدريد بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ميتروبوليتانو، في إياب نصف نهائي الكأس.

ويرجع الفضل لتأهل برشلونة إلى فيران توريس الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 27 بعد تمريرة رائعة من لامين يامال.

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وكانت مباراة الذهاب على ملعب برشلونة انتهت بالتعادل بنتيجة 4-4، ليتأهل الفريق الكاتالوني بمجموع المباراتين 5-4.

ويلتقي برشلونة أمام ريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا والذي تخطى ريال سوسيداد بالنتيجة ذاتها 5-4 في مجموع المباراتين.

وتقام المباراة النهائية يوم 26 إبريل.

ويعد ذلك النهائي الكلاسيكو الذي يجمع بين برشلونة وريال مدريد لأول مرة منذ 2014، والتي حقق خلالها ريال مدريد الفوز بنتيجة 2-1، والتي شهدت التعليق الشهير (جاريث بيل هرب).

وسبق أن التقا العملاقان الإسبانييان في النهائي 7 مرات، حقق خلالهم ريال مدريد الفوز في 4 مناسبات، فيما حقق برشلونة الفوز 3 مرات.

بدأت المباراة بضغط وسيطرة من فريق برشلونة الذي كاد أن يتقدم مبكرا في الدقيقة الثانية بعد انطلاق من لامين يامال ولكن خيمينز أنقذ الكرة لتصل ليد حارس أتليتكو موسو.

ولجأ الحكم لتقنية الفيديو مبكرًا في الدقيقة السادسة بعد تدخل قوي من أزبيليكويتا على قدم رافينيا ليسقط مصابا، إلا أنه اكتفى بالبطاقة الصفراء لمدافع أتليتكو.

واستمر التدخل القوي ضد رافينيا في الدقيقة 13 بتدخل قوي من الأرجنتيني دي بول تجاه البرازيلي رافينيا ليشهر الحكم البطاقة الصفراء لـ دي بول.

وأنقذ دفاع أتليتكو مرماه من تلقي هدف في الدقيقة 19 قبل تسديد توريس للكرة على مرمى موسو، وبعدها بدقيقتين تألق الدفاع مجددا أمام كوندي.

وشهدت الدقيقة 27 الهدف الوحيد في المباراة بعد إهداء من لامين يامال لتوريس الذي انفرد بالمرمى مسجلا هدف التقدم لفريقه.

وتحصل رينيلدو لاعب أتليتكو على بطاقة صفراء في الدقيقة 31.

وشهدت الدقيقة 40 تمريرة رائعة من لامين يامال لرافينيا المنطلق من الجانب الأيسر ليسدد قوية أبعدها الحارس موسو ليحافظ على فارق التأخر بهدف فقط، لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى سيميوني 3 تبديلات بنزول جالان وسورلوث ولينجليه بدلا من جوليانو سيميوني وأزبليكيوتا ورينيلدو

وسبب سورلوث إزعاجا كبيرًا لدفاع برشلونة، تصدى تشيزني في الكرة الأولى في الدقيقة 52، قبل أن يسجل مهاجم أتلتيكو هدفا في الدقيقة 69 ألغاه الحكم بداعي التسلل.

وقبل النهاية بـ3 دقائق أجرى فليك تبديلا دفاعيا. بخروج لامين يامال ونزل جيرارد مارتن بدلا منه، ليستمر فارق الأهداف حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بفوز برشلونة بهدف وتأهله إلى نهائي الكأس.