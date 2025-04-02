كأس فرنسا - ريمس ينهي مغامرة كان ويضرب موعدا مع سان جيرمان في النهائي
الأربعاء، 02 أبريل 2025 - 23:18
كتب : FilGoal
أنهى نادي ريمس مغامرة نظيره كان أحد الدرجة الرابعة في مسابقة كأس فرنسا.
وفاز ريمس على كان 2-1 في مباراة أقيمت مساء الأربعاء في الدور نصف النهائي.
وافتتح ريمس التسجيل وتحديدا في الدقيقة الرابعة عشرة عبر مهاجمه النيجيري حافظ ابراهيم.
وأدرك نادي كان التعادل مطلع الشوط الثاني بواسطة لاعب وسطه السنغالي شيخ ندوي.
ونجح اللاعهب المالطي تيدي توما في تسجيل هدف الفوز بعد ست دقائق بعد تمريرة من حافظ ابراهيم في الدقيقة 58.
وكان باريس سان جيرمان حامل اللقب أنهى مغامرة دنكيرك من الدرجة الثانية عندما قلب تخلفه أمامه 0-2 الى فوز 4-2.
وتقام المباراة النهائية بين باريس سان جيرمان وريمس يوم 24 أبريل الجاري.
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