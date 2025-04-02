الحسم بعد 21 يوما.. ميلان وإنتر يتعادلان في كأس إيطاليا
الأربعاء، 02 أبريل 2025 - 23:04
كتب : FilGoal
تعادل ميلان مع جاره إنتر بنتيجة 1-1 في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.
وتقدم ميلان بهدف تامي أبراهام فيما تعادل إنتر بهدف هاكان تشالهان أوجلو.
ولأول مرة يتعادل ميلان وإنتر في مباراتين متتاليتين منذ موسم 2016-17.
وسيلتقي الفريقان مجددا في الإياب على ملعب سان سيرو يوم 23 أبريل الجاري لحسم هوية المتأهل للنهائي.
الشوط الأول شهد عديد الفرص المهدرة حيث بدأها خواكين كوريا بتسديدة في الدقيقة 9 تصدى لها مايك ماينيان.
وفي الدقيقة 16 سدد ثيو هيرنانديز كرة علت العارضة بعد عرضية من كريستيان بوليسيتش.
وأبعد تامي أبراهام من على خط المرمى فرصة تقدم إنتر برأسية دي فري في الدقيقة 21.
وتوغل رافائيل لياو في الدقيقة 27 وسدد كرة قوية أبعدها جوسيب مارتينيز ببراعة لركنية.
خطيرة لميلان.. مارتينيز يتصدى لتسديدة لياو #ميلان_إنتر#كأس_إيطاليا#ديربي_ميلانو pic.twitter.com/FACip5v1vO— ADSportsTV (@ADSportsTV) April 2, 2025
وتدخل الحارس الإسباني مجددا في الدقيقة 40 ومنع تامي أبراهام من الوصول للكرة وشتت في الوقت المناسب.
شوط أول انتهى سلبيا، لكن الثاني بدأ مثيرا للغاية.
بعد دقيقين فقط وصلت الكرة لتامي أبراهام الذي موّه وسدد الكرة على يمين الحارس متقدما لميلان في الدقيقة 47.
أول أهداف الديربي ✅
تامي أبراهام يسجل ويتقدم لميلان ويشعل المباراة ⚽️#ميلان_إنتر#كأس_إيطاليا#ديربي_ميلانو pic.twitter.com/dEzYWCPlKl— ADSportsTV (@ADSportsTV) April 2, 2025
وتألق حارس ميلان في التصدي لفرصة نيكولو باريلا ببراعة.
وأدرك هاكان التعادل بتسديدة صاروخية أرضية على يمين ماينان في الدقيقة 67.
إنتر يغضب ✨
بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.. هاكان يسجل هدف التعادل ⚽️#ميلان_إنتر#كأس_إيطاليا#ديربي_ميلانو pic.twitter.com/r4J3NZakcD— ADSportsTV (@ADSportsTV) April 2, 2025
ومنع حارس ميلان الفرنسي فرصة نيكولا زاليفسكي في الدقيقة 80 حولها لركنية ببراعة.
مينيان ينقذ ميلان مرة أخرى #ميلان_إنتر#كأس_إيطاليا#ديربي_ميلانو pic.twitter.com/pfCeyNFuTP— ADSportsTV (@ADSportsTV) April 2, 2025
وبعد 5 دقائق مرت تصويبة مقوسة من تامي أبراهام بمحاذاة القائم الأيسر لتنتهي المباراة بتعادل ليكون الحسم بعد 21 يوما من الآن.
تسديدة لياو تمر بجوار القائم#ميلان_إنتر#كأس_إيطاليا#ديربي_ميلانو pic.twitter.com/6Rl2iBXR8y— ADSportsTV (@ADSportsTV) April 2, 2025