الحسم بعد 21 يوما.. ميلان وإنتر يتعادلان في كأس إيطاليا

تعادل ميلان مع جاره إنتر بنتيجة 1-1 في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

وتقدم ميلان بهدف تامي أبراهام فيما تعادل إنتر بهدف هاكان تشالهان أوجلو.

ولأول مرة يتعادل ميلان وإنتر في مباراتين متتاليتين منذ موسم 2016-17.

وسيلتقي الفريقان مجددا في الإياب على ملعب سان سيرو يوم 23 أبريل الجاري لحسم هوية المتأهل للنهائي.



































الشوط الأول شهد عديد الفرص المهدرة حيث بدأها خواكين كوريا بتسديدة في الدقيقة 9 تصدى لها مايك ماينيان.

وفي الدقيقة 16 سدد ثيو هيرنانديز كرة علت العارضة بعد عرضية من كريستيان بوليسيتش.

وأبعد تامي أبراهام من على خط المرمى فرصة تقدم إنتر برأسية دي فري في الدقيقة 21.

وتوغل رافائيل لياو في الدقيقة 27 وسدد كرة قوية أبعدها جوسيب مارتينيز ببراعة لركنية.

وتدخل الحارس الإسباني مجددا في الدقيقة 40 ومنع تامي أبراهام من الوصول للكرة وشتت في الوقت المناسب.

شوط أول انتهى سلبيا، لكن الثاني بدأ مثيرا للغاية.

بعد دقيقين فقط وصلت الكرة لتامي أبراهام الذي موّه وسدد الكرة على يمين الحارس متقدما لميلان في الدقيقة 47.

وتألق حارس ميلان في التصدي لفرصة نيكولو باريلا ببراعة.

وأدرك هاكان التعادل بتسديدة صاروخية أرضية على يمين ماينان في الدقيقة 67.

ومنع حارس ميلان الفرنسي فرصة نيكولا زاليفسكي في الدقيقة 80 حولها لركنية ببراعة.

وبعد 5 دقائق مرت تصويبة مقوسة من تامي أبراهام بمحاذاة القائم الأيسر لتنتهي المباراة بتعادل ليكون الحسم بعد 21 يوما من الآن.