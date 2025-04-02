مرموش يقود مانشستر سيتي لفوز بثنائية على ليستر

الأربعاء، 02 أبريل 2025 - 22:44

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي - ليستر سيتي

قاد عمر مرموش فريقه مانشستر سيتي للفوز بثنائية دون رد على ليستر سيتي في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

سجل جاك جريليش وعمر مرموش ثنائية أصحاب الأرض على ملعب الاتحاد.

ورفع سيتي رصيده لـ 51 نقطة ارتقى بها للمركز الرابع بشكل مؤقت على حساب تشيلسي.

فيما ظل ليستر سيتي للمباراة السابعة على التوالي دون أي فوز.

ووصل مرموش هذا الموسم لـ 39 مساهمة تهديفية في 38 مباراة خاضها هذا الموسم سواء بقميص فرانكفورت أو سيتي.

التشكيل

بدأ عمر مرموش أساسيا في هجوم مانشستر سيتي لتعويض غياب هالاند بسبب الإصابة.

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وصف المباراة

بدأ سيتي ضغطه مبكرا في الدقيقة 2، وبعد عرضية من سافيو موريرا سجل جاك جريليش هدف سيتي الأول.

ولأول مرة يسجل جريليش في الدوري الإنجليزي من ديسمبر 2023.

تواصل ضغط سيتي وفي الدقيقة 29 استغل مرموش كرة سقطت من يد الحارس سددها في الشباك.

وللمباراة الثالثة على التوالي يسجل مرموش مع سيتي في جميع المسابقات.

كما بات رابع لاعب يسجل أول 5 أهداف له مع سيتي على ملعب الاتحاد بعد باولو وانشوب ورحيم سترلينج وفيل فودين.

وفي الدقيقة 33 كاد مرموش أن يضيف الثاني له والثالث لسيتي لكن فوت فايس شتت من أمام المرمى.

وفي الشوط الثاني أهدر مرموش فرصة جديدة بعد عرضية دوكو لكن تسديدته علت العارضة في الدقيقة 60.

تراجع أداء كتيبة بيب جوارديولا في الدقائق التالية من الشوط الثاني.

ولم يحدث جديد لتنتهي المباراة بثنائية فقط من مانشستر ضد ليستر.

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