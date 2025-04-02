بهدف في الوقت القاتل.. أوباميانج يعيد القادسية للمباريات النهائية بعد 20 عاما من الغياب
الأربعاء، 02 أبريل 2025 - 22:42
كتب : FilGoal
أعاد الجابوني بيير إيمريك أوباميانج نادي القادسية لخوض المباريات النهائية بعد غايب دام 20 عاما.
وسجل أوبامينج هدفا في الوقت القاتل قاد القادسية للفوز على الرائد والتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (كاس ملك السعودية).
بهذا الفوز ضرب القادسية موعدا مع اتحاد جدة الذي تأهل للمباراة النهائية بعد فوز مثير على الشباب 3-2.
ونجح أوباميانج في تسجيل هدف عند الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.
هدددددف!⚽
بالوقت القاتل.. أوباميانغ يسجل أول أهداف القادسية⚽🔥
القادسية 1 × 0 الرائد
#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين #القادسية_الرائد | #SSC pic.twitter.com/PLWIhgCwbK— SSC (@ssc_sports) April 2, 2025
أوباميانج الذي يخوض موسمه الأول مع القادسية شارك في 25 مباراة وسجل 13 هدفا وصنع هدفين هذا الموسم.
ووصل القادسية، للمرة الأولى، إلى نهائي كأس ملك السعودية والنهائي الثامن بكافة البطولات.
وتعود آخر مباراة نهائية خاضها نادي القادسية إلى 2005 حينما خسر نهائي كأس ولي العهد السعودي على يد الهلال 2-1.