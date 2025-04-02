بهدف في الوقت القاتل.. أوباميانج يعيد القادسية للمباريات النهائية بعد 20 عاما من الغياب

أعاد الجابوني بيير إيمريك أوباميانج نادي القادسية لخوض المباريات النهائية بعد غايب دام 20 عاما.

وسجل أوبامينج هدفا في الوقت القاتل قاد القادسية للفوز على الرائد والتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (كاس ملك السعودية).

بهذا الفوز ضرب القادسية موعدا مع اتحاد جدة الذي تأهل للمباراة النهائية بعد فوز مثير على الشباب 3-2.

ونجح أوباميانج في تسجيل هدف عند الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

أوباميانج الذي يخوض موسمه الأول مع القادسية شارك في 25 مباراة وسجل 13 هدفا وصنع هدفين هذا الموسم.

ووصل القادسية، للمرة الأولى، إلى نهائي كأس ملك السعودية والنهائي الثامن بكافة البطولات.

وتعود آخر مباراة نهائية خاضها نادي القادسية إلى 2005 حينما خسر نهائي كأس ولي العهد السعودي على يد الهلال 2-1.