اعتداء مورينيو و3 بطاقات حمراء.. جالاتاسراي يتأهل لنصف نهائي كأس تركيا على حساب فنربخشة

حسم جالاتاسراي تأهله لنصف نهائي كأس تركيا بالفوز على غريمه التقليدي فنربخشة بنتيجة 2-1 في مباراة شهدت أحداثا مثيرة في النهاية.

ووصل جالاتاسراي لنصف النهائي وسيواجه كونيا سبور.

وتقدم الأسود بثنائية عن طريق فيكتور أوسيمين في الدقيقتين 10 و27.

🦁 Galatasaray, Victor Osimhen'in penaltıdan bulduğu golle farkı ikiye çıkardı! #FBvGS pic.twitter.com/un42P1O876 — A Spor (@aspor) April 2, 2025

وقلص البولندي سيباستيان سيمينسكي الفارق في الدقيقة 45+2 لصالح فنربخشة.

شوط أول انتهى بتقدم الأسود على الكناري بنتيجة 2-1.

في الشوط الثاني أشهر الحكم 8 بطاقات صفراء بواقع 4 لكل فريق.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 88 بسبب نشوب مشادة ضخمة بين لاعبي الفريقين من على مقاعد البدلاء وليس في أرض الملعب.

بعد نهاية المشادة أشهر الحكم 3 بطاقات حمراء لكل من بيير يلماز وكريم ديمرباي من جالاتاسراي وميريت يانداس من فنربخشة في الدقيقة 90+2.

احتسب الحكم 11 دقيقة وقتا بدلا من الضائع لم تشهد أي جديد لتنتهي المباراة بفوز جالاتاسراي وتأهله لنصف النهائي.

وعقب نهاية اللقاء التقطت العدسات جوزيه مورينيو المدير الفني لفنربخشة يضرب أوكان بوراك المدير الفني لـ جالاتاسراي على وجهه.

وخرج لاعبو جالاتاسراي من ملعب فنربخشة في حماية رجال الشرطة.