اعتداء مورينيو و3 بطاقات حمراء.. جالاتاسراي يتأهل لنصف نهائي كأس تركيا على حساب فنربخشة
الأربعاء، 02 أبريل 2025 - 22:31
كتب : FilGoal
حسم جالاتاسراي تأهله لنصف نهائي كأس تركيا بالفوز على غريمه التقليدي فنربخشة بنتيجة 2-1 في مباراة شهدت أحداثا مثيرة في النهاية.
ووصل جالاتاسراي لنصف النهائي وسيواجه كونيا سبور.
وتقدم الأسود بثنائية عن طريق فيكتور أوسيمين في الدقيقتين 10 و27.
🦁 Galatasaray, Victor Osimhen'in penaltıdan bulduğu golle farkı ikiye çıkardı! #FBvGS pic.twitter.com/un42P1O876— A Spor (@aspor) April 2, 2025
وقلص البولندي سيباستيان سيمينسكي الفارق في الدقيقة 45+2 لصالح فنربخشة.
🟡🔵 Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'nin attığı golle farkı 1'e indirdi! #FBvGS pic.twitter.com/YIB33gWUc9— A Spor (@aspor) April 2, 2025
شوط أول انتهى بتقدم الأسود على الكناري بنتيجة 2-1.
في الشوط الثاني أشهر الحكم 8 بطاقات صفراء بواقع 4 لكل فريق.
وتوقفت المباراة في الدقيقة 88 بسبب نشوب مشادة ضخمة بين لاعبي الفريقين من على مقاعد البدلاء وليس في أرض الملعب.
بعد نهاية المشادة أشهر الحكم 3 بطاقات حمراء لكل من بيير يلماز وكريم ديمرباي من جالاتاسراي وميريت يانداس من فنربخشة في الدقيقة 90+2.
💥 Derbide yaşanan olaylar nedeniyle maç durdu! #FBvGS pic.twitter.com/byuf1tsaHg— A Spor (@aspor) April 2, 2025
احتسب الحكم 11 دقيقة وقتا بدلا من الضائع لم تشهد أي جديد لتنتهي المباراة بفوز جالاتاسراي وتأهله لنصف النهائي.
وعقب نهاية اللقاء التقطت العدسات جوزيه مورينيو المدير الفني لفنربخشة يضرب أوكان بوراك المدير الفني لـ جالاتاسراي على وجهه.
💥 Jose Mourinho'dan Okan Buruk'a fiziksel müdahale! #FBvGS pic.twitter.com/6bqDZRj2CM— A Spor (@aspor) April 2, 2025
وخرج لاعبو جالاتاسراي من ملعب فنربخشة في حماية رجال الشرطة.
🦁 Galatasaraylı futbolcular, Kadıköy'de galibiyeti kutluyor! #FBvGS pic.twitter.com/gz99cN6vBN— A Spor (@aspor) April 2, 2025