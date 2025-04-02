اعتداء مورينيو و3 بطاقات حمراء.. جالاتاسراي يتأهل لنصف نهائي كأس تركيا على حساب فنربخشة

الأربعاء، 02 أبريل 2025 - 22:31

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - بوراك أوكان

حسم جالاتاسراي تأهله لنصف نهائي كأس تركيا بالفوز على غريمه التقليدي فنربخشة بنتيجة 2-1 في مباراة شهدت أحداثا مثيرة في النهاية.

ووصل جالاتاسراي لنصف النهائي وسيواجه كونيا سبور.

وتقدم الأسود بثنائية عن طريق فيكتور أوسيمين في الدقيقتين 10 و27.

أخبار متعلقة:
"بعام تأسيس فنربخشة".. مورينيو يرفع دعوى قضائية على جالاتا سراي بي بي سي: إيقاف مورينيو 4 مباريات بعد أحداث مباراة فنربشخة وجالاتا سراي موراتا ينضم إلى جالاتا سراي اعتراضا على التحكيم.. انسحاب أضنة سبور من مواجهة جالاتا سراي

وقلص البولندي سيباستيان سيمينسكي الفارق في الدقيقة 45+2 لصالح فنربخشة.

شوط أول انتهى بتقدم الأسود على الكناري بنتيجة 2-1.

في الشوط الثاني أشهر الحكم 8 بطاقات صفراء بواقع 4 لكل فريق.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 88 بسبب نشوب مشادة ضخمة بين لاعبي الفريقين من على مقاعد البدلاء وليس في أرض الملعب.

بعد نهاية المشادة أشهر الحكم 3 بطاقات حمراء لكل من بيير يلماز وكريم ديمرباي من جالاتاسراي وميريت يانداس من فنربخشة في الدقيقة 90+2.

احتسب الحكم 11 دقيقة وقتا بدلا من الضائع لم تشهد أي جديد لتنتهي المباراة بفوز جالاتاسراي وتأهله لنصف النهائي.

وعقب نهاية اللقاء التقطت العدسات جوزيه مورينيو المدير الفني لفنربخشة يضرب أوكان بوراك المدير الفني لـ جالاتاسراي على وجهه.

وخرج لاعبو جالاتاسراي من ملعب فنربخشة في حماية رجال الشرطة.

فنربخشة كأس تركيا جالاتاسراي
نرشح لكم
مدرب جالاتاسراي: ما فعله مورينيو لم يكن راقيا للمرة السابعة.. شتوتجارت إلى نهائي كأس ألمانيا لمواجهة فريق من الدرجة الثالثة كلاسيكو في نهائي كأس إسبانيا.. برشلونة يتخطى أتليتكو بهدف توريس جوارديولا يشيد بـ مرموش بعد الفوز على ليستر سيتي الدوري الإنجليزي - نيوكاسل يلامس المركز الرابع.. ومرسي يشارك في فوز إبسوتش كأس فرنسا - ريمس ينهي مغامرة كان ويضرب موعدا مع سان جيرمان في النهائي الحسم بعد 21 يوما.. ميلان وإنتر يتعادلان في كأس إيطاليا انتهت في كأس إسبانيا - أتليتكو مدريد (0)-(1) برشلونة
أخر الأخبار
مدرب جالاتاسراي: ما فعله مورينيو لم يكن راقيا 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
للمرة السابعة.. شتوتجارت إلى نهائي كأس ألمانيا لمواجهة فريق من الدرجة الثالثة 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
كلاسيكو في نهائي كأس إسبانيا.. برشلونة يتخطى أتليتكو بهدف توريس 40 دقيقة | الدوري الإسباني
جوارديولا يشيد بـ مرموش بعد الفوز على ليستر سيتي 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بوجلبان: جمهور المصري كان كلمة السر أمام سيمبا.. وقلق لهذا السبب 58 دقيقة | الكرة الإفريقية
الدوري الإنجليزي - نيوكاسل يلامس المركز الرابع.. ومرسي يشارك في فوز إبسوتش ساعة | الدوري الإنجليزي
بمشاركة صلاح ولدغة جوتا.. ليفربول يحسم دربي ميرسيسايد ويواصل الابتعاد بالصدارة ساعة | الدوري الإنجليزي
كأس فرنسا - ريمس ينهي مغامرة كان ويضرب موعدا مع سان جيرمان في النهائي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دون خصم نقاط بنهاية الموسم.. قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي ضد الزمالك 2 مصدر من الرابطة يكشف لـ في الجول سبب إلغاء خصم 3 نقاط من الأهلي 3 أزمة القمة - الزمالك يخاطب الرابطة بـ 3 مطالب بعد إلغاء خصم نقاط الأهلي 4 أحمد حجازي يرد على تصريحات حسام حسن