الدوري السعودي - اتحاد جدة ينتظر موقف ديابي من دربي الأهلي

يترقب الجهاز الفني لنادي اتحاد جدة بقيادة الفرنسي لوران بلان موقف موسى ديابي نجم الفريق من المشاركة في مواجهة أهلي جدة المرتقبة.

ويلعب الاتحاد ضد الأهلي يوم السبت المقبل في دربي مدينة جدة ضمن الجولة 26 من الدوري السعودي.

وبحسب صحيفة الرياضية ينتظر بلان نتائج الفحوصات الطبية التي أجراها موسى ديابي بعد تعرضه للإصابة في مواجهة الشباب.

وتعرض ديابي لشد عضلي خلال مواجهة الشباب التي حسمها فريقه 3-2، أمس الثلاثاء، وتأهل على إثرها إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (كأس ملك السعودية).

موسى ديابي شارك مع الاتحاد خلال 20 مباراة وسجل هدفين وصنع 13 هدفا.

ويتصدر اتحاد جدة ترتيب الدوري السعودي برصيد 61 نقطة، فيما يتواجد الأهلي في المركز الخامس برصيد 48 نقطة.