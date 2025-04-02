انتهت في كأس إسبانيا - أتليتكو مدريد (0)-(1) برشلونة
الأربعاء، 02 أبريل 2025 - 21:29
كتب : FilGoal
نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة أتليتكو مدريد أمام برشلونة في إياب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.
وكانت مباراة الذهاب على ملعب برشلونة انتهت بالتعادل بنتيجة 4-4.
طالع تفاصيل المباراة لحظة بلحظة بالضغط هنا
ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام ريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا بعد عبوره ريال سوسيداد بنتيجة 5-4.
وتقام المباراة النهائية يوم 26 إبريل.
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نهاية المباراة بفوز برشلونة 1-0 وتأهله للمباراة النهائية.
ق 87: خروج لامين يامال ونزول جيرارد مارتن بدلا منه.
ق 69: جول ولكن.. سورلوث يسجل هدف التعادل لاتليتكو ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل.
ق 58.. 3 تبديلات.. مولينا بدلا من نورماند لأتليكو.. ولبرشلونة إريك جارسيا بدلا من كوباسي، ونزول أراوخو بدلا من فيرمين لوبيز
ق 52.. إنقاذ رائع من تشيزني بعد انطلاق من البديل سورلوث ولكن احتسبها الحكم تسلل.
3 تبديلات لأتليتكو مع بداية الشوط الثاني بنزول جالان وسورلوث ولينجليه بدلا من جوليانو سيميوني وأزبليكيوتا ورينيلدو
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة 1-0.
ق 45+3: ضربة حرة لبرشلونة على حدود منطقة الجزاء وبطاقة صفراء لجوليانو سيميوني، لعبها رافينيا ولكن مرت بسلام على دفاع أتليتكو.
ق 40: تمريرة من لامين يامال لزميله رافينيا المنطلق من الجانب الأيسر ليسدد قوية أبعدها الحارس موسو ليحافظ على فارق التأخر بهدف فقط.
ق 31: بطاقة صفراء لـ رينيلدو لاعب أتليتكو وبرشلونة يحصل على ضربة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء سددها رافينيا ولكن اصطدمت بالحائط البشري لتتحول إلى ركنية.
ق 30: لاعبو برشلونة يتلاعبون بدفاع أتليتكو.. تمريرة من يامين لامال داخل منطقة الجزاء ليلعبها بيدري بالكعب إلى رافينيا الذي لم يلحلق بها وسط تدخل من الدفاع.
ق 27: جووووول فيران توريس يسجل الهدف الأول لبرشلونة بعد تمريرة رائعة من لامين يامال.
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هدددددف!⚽️— SSC (@ssc_sports) April 2, 2025
البرشا يسجل أولًا.. 🔥
صناعة يامال.. وتوريس يسجل أول الأهداف ⚽️
أتلتيكو مدريد 0 × 1 برشلونة#أتلتيكو_مدريد_برشلونة#CopaDelRey | #SSC pic.twitter.com/gJG2EFePDO
ق 21: دفاع أتليتكو يتالق مجددا بعد تمريرة سحرية من يامال ومرور رائع من كوندي ولكن الدفاع يتدخل لإبعاد الكرة عن المرمى.
ق 19: فرصة خطيرة.. لاعبو برشلونة بتبادلون الكرة بالقرب من المرمى، ولكن دفاع أتليتكو يتدخل قبل تسديدة توريس للكرة.
ق 13: تدخل قوي من الأرجنتيني دي بول تجاه البرازيلي رافينيا والحكم يشهر البطاقة الصفراء لـ دي بول.
ق 6: تدخل قوي من أزبيليكويتا على قدم رافينيا ليسقط مصابا، والحكم يلجأ لقنية الفيديو للتأكد من وجود بطاقة حمراء إلا أنه اكتفى بالبطاقة الصفراء لمدافع أتليتكو.
ق 2: لامين يامال ينطلق من الجانب الأيمن ويلعب كرة عرضية أنقذها خيمينز من داخل منطقة الجزاء لتصل ليد حارس أتليتكو موسو.
بداية المباراة