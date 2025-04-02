انتهت في كأس إسبانيا - أتليتكو مدريد (0)-(1) برشلونة

نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة أتليتكو مدريد أمام برشلونة في إياب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

وكانت مباراة الذهاب على ملعب برشلونة انتهت بالتعادل بنتيجة 4-4.

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ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام ريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا بعد عبوره ريال سوسيداد بنتيجة 5-4.

وتقام المباراة النهائية يوم 26 إبريل.

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نهاية المباراة بفوز برشلونة 1-0 وتأهله للمباراة النهائية.

ق 87: خروج لامين يامال ونزول جيرارد مارتن بدلا منه.

ق 69: جول ولكن.. سورلوث يسجل هدف التعادل لاتليتكو ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل.

ق 58.. 3 تبديلات.. مولينا بدلا من نورماند لأتليكو.. ولبرشلونة إريك جارسيا بدلا من كوباسي، ونزول أراوخو بدلا من فيرمين لوبيز

ق 52.. إنقاذ رائع من تشيزني بعد انطلاق من البديل سورلوث ولكن احتسبها الحكم تسلل.

3 تبديلات لأتليتكو مع بداية الشوط الثاني بنزول جالان وسورلوث ولينجليه بدلا من جوليانو سيميوني وأزبليكيوتا ورينيلدو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة 1-0.

ق 45+3: ضربة حرة لبرشلونة على حدود منطقة الجزاء وبطاقة صفراء لجوليانو سيميوني، لعبها رافينيا ولكن مرت بسلام على دفاع أتليتكو.

ق 40: تمريرة من لامين يامال لزميله رافينيا المنطلق من الجانب الأيسر ليسدد قوية أبعدها الحارس موسو ليحافظ على فارق التأخر بهدف فقط.

ق 31: بطاقة صفراء لـ رينيلدو لاعب أتليتكو وبرشلونة يحصل على ضربة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء سددها رافينيا ولكن اصطدمت بالحائط البشري لتتحول إلى ركنية.

ق 30: لاعبو برشلونة يتلاعبون بدفاع أتليتكو.. تمريرة من يامين لامال داخل منطقة الجزاء ليلعبها بيدري بالكعب إلى رافينيا الذي لم يلحلق بها وسط تدخل من الدفاع.

ق 27: جووووول فيران توريس يسجل الهدف الأول لبرشلونة بعد تمريرة رائعة من لامين يامال.

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ق 21: دفاع أتليتكو يتالق مجددا بعد تمريرة سحرية من يامال ومرور رائع من كوندي ولكن الدفاع يتدخل لإبعاد الكرة عن المرمى.

ق 19: فرصة خطيرة.. لاعبو برشلونة بتبادلون الكرة بالقرب من المرمى، ولكن دفاع أتليتكو يتدخل قبل تسديدة توريس للكرة.

ق 13: تدخل قوي من الأرجنتيني دي بول تجاه البرازيلي رافينيا والحكم يشهر البطاقة الصفراء لـ دي بول.

ق 6: تدخل قوي من أزبيليكويتا على قدم رافينيا ليسقط مصابا، والحكم يلجأ لقنية الفيديو للتأكد من وجود بطاقة حمراء إلا أنه اكتفى بالبطاقة الصفراء لمدافع أتليتكو.

ق 2: لامين يامال ينطلق من الجانب الأيمن ويلعب كرة عرضية أنقذها خيمينز من داخل منطقة الجزاء لتصل ليد حارس أتليتكو موسو.

بداية المباراة