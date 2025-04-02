انتهت كأس إيطاليا - ميلان (1)-(1) إنتر.. الحسم في الإياب

الأربعاء، 02 أبريل 2025 - 20:58

كتب : FilGoal

ميلان - إنتر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ميلان ضد إنتر في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

ويحل إنتر ضيفا على ميلان في التاسعة مساءً على ملعب سان سيرو.

وسبق أن التقى الفريقان هذا الموسم في 3 مواجهات سابقة ضمن الدوري والسوبر الإيطالي، فاز ميلان في 2 وتعادلا في 1.

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وسيلتقي ميلان وإنتر مجددا في لقاء الإياب على نفس الملعب يوم 23 أبريل الجاري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــا.

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انتهت

ق 86: تسديدة من لياو تمر بجوار القائم.

ق 81: ماينيان يتصدى لتسديدة قوية من ميختاريان ويحولها لركنية.

ق 67: جوووول التعااادل هاكان تشالهان أوجلو بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء

ق 47: جوووول أوووووول تامي أبراهام يسجل الأول لميلان بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 40: الحارس يتدخل في الوقت المناسب قبل انفراد أبراهام ويشتت بعيدا عن مرمى إنتر

ق 27: لياو يتوغل من الجهة اليسرى ويراوغ ويسدد كرة قوية يتصدى لها جوسيب مارتينيز لركنية.

ق 21: رأسية من دي فري يبعدها تامي أبراهام من على خط المرمى برأسية

ق 16: عرضية من بوليسيتش وتسديدة من ثيو تعلو العارضة.

ق 9: تسديدة من كوريا من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها حارس ميلان.

بداية اللقاء

ميلان إنتر كأس إيطاليا
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