انتهت في الدوري الإنجليزي - ليفربول (1)-(0) إيفرتون.. 3 نقاط ثمينة

الأربعاء، 02 أبريل 2025 - 20:54

كتب : FilGoal

محمد صلاح إيفرتون - ليفربول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول ضد إيفرتون بالدوري الإنجليزي.

ويلعب ليفربول ضد إيفرتون بعد قليل ضمن منافسات الجولة 30 من المسابقة.

لمتابعة مباراة ليفربول ضد إيفرتون دقيقة بدقيقة من هنا.

أخبار متعلقة:
فوت ميركاتو: صلاح سيجدد تعاقده مع ليفربول فان دايك يوجه رسالة إلى جماهير ليفربول قبل مباريات حسم الدوري "من الصعب الفوز بها في وجود صلاح".. أليسون أفضل لاعب في ليفربول عن شهر مارس تقرير: ليفربول يحدد بديل فان دايك المحتمل

ـــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة

ق83 عرضية من الجبهة اليسرى لإيفرتون إلى داخل منطقة الجزاء عن طريق فيتالي ميكولينكو أبعدها الدفاع إلى وسط الملعب.

ق64 عرضية من الجبهة اليسرى لليفربول عن طريق أليكسيس ماك أليستر إلى داخل منطقة الجزاء وصلت بشكل مباشر للحارس جوردان بيكفورد.

ق57 جوووول الأول: هجمة منظمة من لاعبي ليفربول بمجموعة من التمريرات المتتالية استغلها ديوجو جوتا في اختراق منطقة الجزاء ثم أطلق تسديدة متقنة سكنت الشباك في منتصف المرمى.

ق52 تسديدة صاروخية من ريان جرافينبرخ وتصدي رائع من جوردن بيكفورد حارس مرمى إيفرتون

بدياة الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق20 هدف غير محتسب لنادي إيفرتون بداعي التسلل

ق15 تسديدة صاروخية من دومنيك سوبوسلاي تمر أعلى مرمى إيفرتون بقليل في فرصة خطيرة للريدز

ق3 ركلة ركنية لليفربول، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الحزاء استقبلها إبراهيما كوناتي برأسية مرت بشكل قريب أعلى العارضة العلوية للمرمى.

انطلاق المباراة

ليفربول إيفرتون
نرشح لكم
جوارديولا يشيد بـ مرموش بعد الفوز على ليستر سيتي الدوري الإنجليزي - نيوكاسل يلامس المركز الرابع.. ومرسي يشارك في فوز إبسوتش بمشاركة صلاح ولدغة جوتا.. ليفربول يحسم دربي ميرسيسايد ويواصل الابتعاد بالصدارة مرموش يقود مانشستر سيتي لفوز بثنائية على ليستر بمشاركة النني.. الشارقة يقصي الجزيرة من نصف نهائي كأس رئيس الإمارات تشكيل مانشستر سيتي - مرموش أساسي أمام ليستر.. وأوريلي ظهير أيسر فوت ميركاتو: صلاح سيجدد تعاقده مع ليفربول مؤتمر سلوت: شائعات أرنولد وصلاح وفان دايك لم تؤثر علينا.. ونركز على تحقيق أهدافنا
أخر الأخبار
كرة طائرة - نهائي محتمل؟ مجموعات الأهلي والزمالك في بطولة إفريقيا سيدات 29 دقيقة | رياضة نسائية
إنزاجي: هدف ميلان ساعدنا.. وكان لدينا 14 لاعبا متاحا 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
كونسيساو: هذا ميلان الذي أحب مشاهدته 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - زين وقداح يودعان دوري أبطال أوروبا من الملحق ساعة | كرة يد
كأس ملك إسبانيا - موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد.. القناة الناقلة والملعب ساعة | الدوري الإسباني
سلوت: أسلوب إيفرتون يجعل مواجهته صعبة.. ولاعبونا أظهروا شخصية رائعة ساعة | الدوري الإنجليزي
فليك بعد التأهل لنهائي الكأس: برشلونة تحسن كثيرًا.. وأتليتكو فريق رائع ساعة | الدوري الإسباني
فيران توريس: نشعر أننا المرشحون للفوز بلقب الكأس ولكن ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دون خصم نقاط بنهاية الموسم.. قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي ضد الزمالك 2 مصدر من الرابطة يكشف لـ في الجول سبب إلغاء خصم 3 نقاط من الأهلي 3 أزمة القمة - الزمالك يخاطب الرابطة بـ 3 مطالب بعد إلغاء خصم نقاط الأهلي 4 أحمد حجازي يرد على تصريحات حسام حسن