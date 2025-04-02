انتهت في الدوري الإنجليزي - ليفربول (1)-(0) إيفرتون.. 3 نقاط ثمينة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول ضد إيفرتون بالدوري الإنجليزي.

ويلعب ليفربول ضد إيفرتون بعد قليل ضمن منافسات الجولة 30 من المسابقة.

لمتابعة مباراة ليفربول ضد إيفرتون دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

ق83 عرضية من الجبهة اليسرى لإيفرتون إلى داخل منطقة الجزاء عن طريق فيتالي ميكولينكو أبعدها الدفاع إلى وسط الملعب.

ق64 عرضية من الجبهة اليسرى لليفربول عن طريق أليكسيس ماك أليستر إلى داخل منطقة الجزاء وصلت بشكل مباشر للحارس جوردان بيكفورد.

ق57 جوووول الأول: هجمة منظمة من لاعبي ليفربول بمجموعة من التمريرات المتتالية استغلها ديوجو جوتا في اختراق منطقة الجزاء ثم أطلق تسديدة متقنة سكنت الشباك في منتصف المرمى.

ق52 تسديدة صاروخية من ريان جرافينبرخ وتصدي رائع من جوردن بيكفورد حارس مرمى إيفرتون

بدياة الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق20 هدف غير محتسب لنادي إيفرتون بداعي التسلل

ق15 تسديدة صاروخية من دومنيك سوبوسلاي تمر أعلى مرمى إيفرتون بقليل في فرصة خطيرة للريدز

ق3 ركلة ركنية لليفربول، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الحزاء استقبلها إبراهيما كوناتي برأسية مرت بشكل قريب أعلى العارضة العلوية للمرمى.

انطلاق المباراة