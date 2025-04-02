تبديل وحيد مقابل 3.. تشكيل أتليتكو مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كأس إسبانيا
الأربعاء، 02 أبريل 2025 - 20:47
كتب : FilGoal
كشف هانز فليك المدير الفني لبرشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة أتليتكو مدريد في إياب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.
وكانت مباراة الذهاب على ملعب برشلونة انتهت بالتعادل بنتيجة 4-4.
وأجرى فليك تبديلا وحيدا في تشكيل فريقه عن مباراة الذهاب بالدفع بـ فيرمين لوبيز بدلا من داني أولمو بسبب الإصابة.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني
الدفاع: أليخاندرو بالدي - باو كوبارسي - إينيجو مارتينيز - جول كوندي
الوسط: فيرمين لوبيز - بيدري - فرانكي دي يونج
الهجوم:لامين يامال - رافينيا - فيران توريس
وعلى مقاعد البدلاء: أراوخو - ليفاندوفسكي - جافي - إنسو فاتي - إيناكي بينا - بابلو توري - باو فيكتور - إريك جارسيا - جيرارد مارتين - هيكتور فورت - دييجو كوتشين
أما دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد فأجرى 3 تبديلات بالدفع بـ رينيلدو بدلا من كاليجير، وأزبيليكويتا بدلا من لينجليه، ولو نورماند بدلا من جالان.
ويبدأ أتليتكو بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: موسو
الدفاع: خيمينيز - أزبيليكويتا - رينيلدو - لو نورماند
الوسط: دي بول - باريوس - يورينتي
الهجوم: جوليانو سيميوني - جريزمان - ألفاريز
ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام ريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا بعد عبوره ريال سوسيداد بنتيجة 5-4.
وتقام المباراة النهائية يوم 26 إبريل.