تبديل وحيد مقابل 3.. تشكيل أتليتكو مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كأس إسبانيا

الأربعاء، 02 أبريل 2025 - 20:47

كتب : FilGoal

أتليتكو مدريد - برشلونة - كرة القدم للسيدات

كشف هانز فليك المدير الفني لبرشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة أتليتكو مدريد في إياب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

وكانت مباراة الذهاب على ملعب برشلونة انتهت بالتعادل بنتيجة 4-4.

وأجرى فليك تبديلا وحيدا في تشكيل فريقه عن مباراة الذهاب بالدفع بـ فيرمين لوبيز بدلا من داني أولمو بسبب الإصابة.

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وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

الدفاع: أليخاندرو بالدي - باو كوبارسي - إينيجو مارتينيز - جول كوندي

الوسط: فيرمين لوبيز - بيدري - فرانكي دي يونج

الهجوم:لامين يامال - رافينيا - فيران توريس

وعلى مقاعد البدلاء: أراوخو - ليفاندوفسكي - جافي - إنسو فاتي - إيناكي بينا - بابلو توري - باو فيكتور - إريك جارسيا - جيرارد مارتين - هيكتور فورت - دييجو كوتشين

أما دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد فأجرى 3 تبديلات بالدفع بـ رينيلدو بدلا من كاليجير، وأزبيليكويتا بدلا من لينجليه، ولو نورماند بدلا من جالان.

ويبدأ أتليتكو بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: موسو

الدفاع: خيمينيز - أزبيليكويتا - رينيلدو - لو نورماند

الوسط: دي بول - باريوس - يورينتي

الهجوم: جوليانو سيميوني - جريزمان - ألفاريز

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام ريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا بعد عبوره ريال سوسيداد بنتيجة 5-4.

وتقام المباراة النهائية يوم 26 إبريل.

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