قبل أيام من الحكم النهائي.. رابطة الدوري الإسباني: برشلونة ليس لديه القدرة على قيد أولمو وباو فيكتور

الأربعاء، 02 أبريل 2025 - 20:10

كتب : FilGoal

داني أولمو - برشلونة ضد إسبانيول

أوضحت رابطة الدوري الإسباني أن نادي برشلونة لا يمتلك القدرة المالية اللازمة لتسجيل الثنائي، داني أولمو والبرازيلي باو فيكتور.

باو فيكتور

النادي : برشلونة

داني أولمو

النادي : برشلونة

برشلونة

وشدد الرابطة على أن النادي الكتالوني لا يزال يفتقر إلي القدرة المالية لتسجيل الثنائي، وذلك قبيل صدور قرار من المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا بشأن أهلية اللاعبين للمشاركة.

وأبرم برشلونة صفقة لبيع مقصورات كبار الشخصيات في ملعب "كامب نو" الذي يخضع حالياً لأعمال تجديد، بقيمة تقارب 100 مليون يورو، ما منح النادي مساحة ضمن قوانين اللعب المالي النظيف لتسجيل اللاعبين.

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وأوضحت الرابطة أن برشلونة استعان بمدقق حسابات غير معروف لتسجيل هذه الصفقة في سجلاته المالية، إلا أن المدقق الحالي لم يُدرج الصفقة ضمن البيانات المرحلية للنادي في النصف الأول من موسم 2024–2025.

وقالت الرابطة في بيان: "لم يُسجل أي مبلغ من صفقة (مقصورات كبار الشخصيات) في حساب الأرباح والخسائر، خلافاً لما أكّده النادي والمدقق آنذاك".

واتخذت الرابطة إجراءات بالإبلاغ عن المدقق السابق لدى معهد المحاسبة والتدقيق الإسباني، وأشارت إلى أن برشلونة لم يكن يملك في الفترة من 31 ديسمبر 2024 و يناير 2025، ولا بعد ذلك، القدرة المالية لتسجيل أولمو وفيكتور.

وكان المجلس الأعلى للرياضة قد منح في الثامن من يناير الماضي إذنا مؤقتا لبرشلونة باستخدام اللاعبين بعد انتهاء صلاحية تراخيصهما المؤقتة التي مُنحت لهما عقب التوقيع في الصيف، وفشل النادي في تسجيلهما قبل نهاية ديسمبر.

وسمحت هذه الخطوة لبرشلونة بالاستفادة من خدمات اللاعبين مؤقتاً، بانتظار حكم نهائي في قضيته ضد الرابطة والاتحاد الإسباني للعبة، والمتوقّع صدوره في 7 أبريل الجاري.

أولمو الذي يعاني حاليا من إصابة، شارك مع برشلونة في 13 مباراة سجل خلالها هدفين وقدم 4 تمريرات حاسمة، بينما شارك فيكتور كبديل في 5 مباريات.

برشلونة داني أولمو
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