تشكيل الدربي - لياو يعود لقيادة هجوم ميلان.. وكوريا أساسي مع إنتر في كأس إيطاليا

عاد رافائيل لياو لـ تشكيل ميلان الأساسي فيما يعوض خواكين كوريا غياب لاوتارو مارتينيز في هجوم إنتر في مواجهة الفريقين في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

ويحل إنتر ضيفا على ميلان في التاسعة مساءً على ملعب سان سيرو.

وسبق أن التقى الفريقان هذا الموسم في 3 مواجهات سابقة ضمن الدوري والسوبر الإيطالي، فاز ميلان في 2 وتعادلا في 1.

وجاء تشكيل ميلان

حراسة المرمى: مايك ماينان

الدفاع: كايل ووكر – ماتيو جابيا – ماليك تشاو – ثيو هيرنانديز

الوسط: يوسف فونانا – تيجاني رينديرز

أمامهما: أليكس خيمينيز – كريستيان بوليسيتش – رافائيل لياو

الهجوم: تامي أبراهام

فيما جاء تشكيل إنتر

حراسة المرمى: جوسيب مارتينيز

الدفاع: يان بيسيك – ستيفن دي فري – أليساندرو باستوني

الوسط: ماتيو دارميان – دافيدي فراتيسي – هاكان تشالهان أوجلو – نيكولو باريلا – كارلوس أجوستو

الهجوم: ماركوس تورام – خواكين كوريا

وسيلتقي ميلان وإنتر مجددا في لقاء الإياب على نفس الملعب يوم 23 أبريل الجاري.

ويلتقي الفائز من تلك المواجهة مع الفائز من لقاء بولونيا وإمبولي.

وانتصر بولونيا بنتيجة 3-0 خارج أرضه في لقاء الذهاب الذي أقيم أمس الثلاثاء.