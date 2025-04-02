البديلان يؤمنان الفوز.. المصري يتخطى سيمبا بهدفين في ربع نهائي الكونفدرالية

حقق المصري فوزًا مطمئنا على سيمبا التنزاني بهدفين نظيفين في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية والتي أقيمت على استاد السويس الجديد.

سجل هدفي المصري عبد الرحيم دغموم في الدقيقة 15 من بداية المباراة، قبل أن يضيف البديل جون إيبوكا الهدف الثاني في الدقيقة 89 بعد العودة لتقنية الفيديو.

ويحل المصري ضيفا على سيمبا في مباراة إياب ربع نهائي الكونفدرالية يوم الأربعاء 9 إبريل في تنزانيا.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الفائز من مباراة الزمالك أمام ستيلينبوش الجنوب إفريقي في نصف النهائي.

ويعد ذلك الفوز الأول للمصري على حساب سيمبا التنزاني في تاريخ مواجهات الفريقين.

والتقى الفريقان عام 2018 وانتهت مباراة الذهاب في تنزانيا بهدفين لكل فريق، قبل أن يحسم التعادل السلبي مواجهة الإياب ليتأهل المصري بفضل تسجيله خارج الأرض.

ضغط المصري في الشوط الأول على دفاع سيمبا التنزاني، وأضاع صلاح محسن رأسية خطيرة مرت أعلى العارضة في الدقيقة الثامنة.

وفي الدقيقة 15 تسلم الجزائري عبد الرحيم دغموم الكرة على حدود منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية خادعت الحارس موسى كمارا بعد اصطدامها بالأرض لتسكن الشباك.

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واستمرت نتيجة الشوط الأول بتقدم المصري حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط.

ومع بداية الشوط الثاني، انقلبت أحداث المباراة وسط ضغط من سيمبا التنزاني وأضاع لاعبوه العديد من الفرص.

تألق محمود جاد حارس المصري في الدقيقة 52 بعد تسديدة قوية من لاعب سيمبا من ضربة حرة مباشرة.

وطالب لاعبو سيمبا بالحصول على ضربة جزاء بعد اصطدام ليونيل أتيبا لاعب سيمبا مع محمود جاد حارس المصري، ولكن الحكم أمر باستمرار اللعب.

وأجرى أنيس بوجلبان المدير الفني للمصري 3 تبديلات في الدقيقة 64 بنزول سامادو وكريم بامبو وكريم العراقي بدلا من عبد الرحيم دغموم وفخر الدين بن يوسف وأحمد عيد.

وكاد صلاح محسن أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 73 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم بقليل.

ودفع بوجلبان بجون إيبوكا بدلا من صلاح محسن، ثم ميدو جابر بدلا من يوسف الجوهري.

وفي الدقيقة 88 انطلق ميدو جابر من الجانب الأيسر ليمرر كرة عرضية تصدى لها الحارس وحاول إبعادها لتصطدم بقدم جون إيبوكا وتسكن الشباك، ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل قبل أن يؤكد حكم الفيديو صحة الهدف.

وسجل ميدو جابر هدفا ثالثا في الوقت بدل الضائع بعد انفراده بالحارس ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل.