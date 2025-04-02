تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم أمام إيفرتون.. وكيليهير في حراسة المرمى
الأربعاء، 02 أبريل 2025 - 20:00
كتب : FilGoal
يقود النجم الدولي المصري محمد صلاح هجوم ليفربول خلال مواجهة إيفرتون المرتقبة.
ويلعب ليفربول أمام إيفرتون بعد قليل ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.
وفي حراسة المرمى يعتمد أرني سلوت مدرب ليفربول على كويمين كيليهير في غياب أليسون بيكير حارس المرمى الأساسي.
ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة.
فيما يتواجد إيفرتون في المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة.
وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:
حراسة المرمى: كويمين كيليهير
الدفاع: أندي روبيرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - كورتس جونز
الوسط: ريان جرافينبيرخ - دومينيك سوبوسلاي - أليكسيس ماك أليستر
الهجوم: لويس دياز - محمد صلاح - ديوجو جوتا
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