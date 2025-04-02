بمشاركة النني.. الشارقة يقصي الجزيرة من نصف نهائي كأس رئيس الإمارات

الأربعاء، 02 أبريل 2025 - 19:50

كتب : FilGoal

النني - الجزيرة الإماراتي

انتهت آمال الجزيرة في حصد لقب كأس رئيس الإمارات بالخسارة من الشارقة بنتيجة 3-1 في نصف النهائي.

ووصل الشارقة للنهائي للمرة الـ 12 في تاريخه ويأمل في تحقيق اللقب الـ 11 من أجل الانفراد بالرقم القياسي.

ويتساوى الشارقة مع شباب الأهلي دبي برصيد 10 ألقاب لكل فريق كأكثر فريقين تتويجا باللقب.

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وينتظر الشارقة الفائز من مباراة الوصل حامل اللقب مع شباب الأهلي لمعرفة خصمه في النهائي.

وواصل حسين عموتة المدير الفني للجزيرة الاعتماد على محمد النني في مركز قلب الدفاع.

وانتهى الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل 1-1 والذي أقيم على ملعب هزاع بن زايد.

وسجل رامون ميريز هدف تقدم الجزيرة في الدقيقة 27.

وأدرك كونراد التعادل في الدقيقة 76 للشارقة.

وفي الشوطين الإضافيين سجل كايو لوكاس الهدفين الثاني والثالث قائدا فريقه للنهائي.

وسبق أن قاد النني فريقه الجزيرة للوصول لنهائي كأس الرابطة الإماراتي.

محمد النني كأس رئيس الإمارات الجزيرة الشارقة
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