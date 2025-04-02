ماريسكا يؤجل حسم مصير سانشو مع تشيلسي

رفض إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي حسم مصير جادون سانشو لاعب البلوز المعار من مانشستر يونايتد.

جادون سانشو النادي : تشيلسي تشيلسي

ويلعب سانشو في صفوف تشيلسي معارا من مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم مع وجود بند بأحقية الشراء.

وقال ماريسكا في مؤتمر صحفي: " أحب جميع اللاعبين المتواجدين في صفوف النادي، لكن في الوقت الحالي التركيز على إنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن وليس التفكير بالموسم المقبل".

وأضاف "بطبيعة الحال من ناحية الأرقام سانشو يستطيع أن يقدم مستوى أفضل من دون أدنى شك".

واستدرك "لكن تركيزي منصب على المباريات التسع المتبقية خلال الشهرين المقبلين، ثم سنرى ماذا سيحصل خلال فترة الصيف".

واختتم: "لقد تحدثت معه ويتعين عليه مواصلة تقديم قصارى جهده حتى النهاية".

سانشو سجل هدفين وصنع 7 في مختلف المسابقات مع تشيلسي بعدما شارك خلال 29 مباراة.