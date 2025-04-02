السابع والـ 81.. دغموم يسجل لأول مرة مع المصري في الكونفدرالية

الأربعاء، 02 أبريل 2025 - 18:49

كتب : FilGoal

عبد الرحيم دغموم لاعب المصري أمام سيمبا

أصبح الجزائري عبد الرحيم دغموم سابع لاعب أجنبي يسجل للمصري في المسابقات الإفريقية.

وتقدم المصري على سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية بفضل هدف دغموم في الدقيقة 16.

وأطلق الجزائري صاروخية أرضية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك معلنة تقدم الفريق البورسعيدي.

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ولأول مرة يسجل دغموم هدفا قاريا بقميص المصري في مباراته رقم 7 بمسابقة الكونفدرالية.

وسبق أن سجل كل من الفلسطيني محمود وادي والنيجيري أوستن أموتو والليبي مفتاح طقطق والثلاثي البوركينابي محمد كوفي وسعيدو سيمبوري وأريستد بانسيه، بقميص المصري قاريا.

ورفع دغموم رصيد أهداف المصري في المسابقات الإفريقية لـ 81 هدفا.

ويعد أحمد جمعة الهداف التاريخي للمصري في المسابقات الإفريقية برصيد 9 أهداف.

ويلتقي المصري مجددا مع سيمبا يوم الأربعاء المقبل في إياب ربع النهائي.

المصري عبد الرحيم دغموم الكونفدرالية
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