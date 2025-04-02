بيسيرو: نحتاج للتحسن هجوميا.. وأثق في قدرتنا على التأهل لنصف النهائي

الأربعاء، 02 أبريل 2025 - 18:43

كتب : FilGoal

جوزيه بيسيرو - المدير الفني لفريق الزمالك

يرى البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك أن فريقه يحتاج للتحسن الهجومي خلال مواجهة الإياب أمام ستيلينبوش الجنوب إفريقي.

وتعادل الزمالك سلبيا مع مضيفه ستيلينبوش الجنوب إفريقي في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال بيسيرو عبر شبكة "SABC SPORT" الجنوب إفريقية: "أعتقد أن فريقي قدم مباراة جيدة خاصة من الناحية الدفاعية وكان يجب علينا الظهور هجوميا بشكل أفضل".

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وأضاف "بالطبع الغيابات تؤثر على أي فريق، ولكن نحن نملك 26 لاعبا، وأي لاعب يشارك يعمل على الظهور بشكل جيد وتقديم أفضل ما لديه من أجل الفريق".

وواصل "نحتاج إلى التحسن الهجومي في مباراة الإياب وصنع العديد من الفرص وتسجيل الأهداف لحسم بطاقة التأهل، وأنا أثق في قدرتنا على فعل ذلك".

وتابع بيسيرو :" الكرة في جنوب أفريقيا تتطور وهناك فرق كبيرة مثل صن داونز واورلاندو بايرتس".

واختتم المدير الفني قائلاً:" أشكر الجماهير التي سافرت إلى جنوب أفريقيا لمؤازرة الفريق في مباراة اليوم أمام ستيلينبوش، وهذه هي طبيعة جماهير الزمالك التي تساند الفريق باستمرار".

وينتظر الزمالك الحسم في القاهرة عندما يستضيف ستيلينبوش في مباراة العودة للدفاع عن لقبه من الموسم الماضي.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم الأربعاء المقبل 9 أبريل في استاد القاهرة.

الزمالك ستيلينبوش بيسيرو
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