الكونفدرالية – موعد مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب إفريقي

يسعى الزمالك لحسم التأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية عندما يواجه ستيلينبوش الجنوب إفريقي في إياب ربع النهائي.

وتعادل الزمالك سلبيا مع مضيفه ستيلينبوش الجنوب إفريقي في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وينتظر الزمالك الحسم في القاهرة عندما يستضيف ستيلينبوش في مباراة العودة للدفاع عن لقبه من الموسم الماضي.

موعد مباراة الزمالك وستيلينبوش

تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم الأربعاء المقبل 9 أبريل.

وتقام المباراة على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس.