في الجول يكشف تفاصيل إصابة شيكابالا
الأربعاء، 02 أبريل 2025 - 17:35
كتب : إبراهيم رمضان
تعرض محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك لإصابة حرمته من التواجد في مباراة فريقه أمام ستيلينبوش الجنوب إفريقي.
وتعادل الزمالك سلبيا مع مضيفه ستيلينبوش الجنوب إفريقي في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.
وحسبما علم FilGoal.com فإن شيكابالا يعاني من الإصابة بجزع من الدرجة الثانية في الرباط الداخلي للركبة.
وسيخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي تمهيدا للعودة للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية.
وينتظر الزمالك الحسم في القاهرة عندما يستضيف ستيلينبوش في مباراة العودة للدفاع عن لقبه من الموسم الماضي.
وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم الأربعاء المقبل 9 أبريل في استاد القاهرة.
شيكابالا شارك مع الزمالك خلال 14 مباراة بالموسم الحالي وسجل هدفا وصنع آخر.
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في الجول يكشف تفاصيل إصابة شيكابالا 26 دقيقة | الكرة المصرية