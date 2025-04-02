منتقدا التحكيم أمام اتحاد جدة.. رئيس الشباب: من الصعب الفوز على 15 لاعبا

أطلق محمد المنجم رئيس نادي الشباب تصريحات نارية تجاه طاقم الحكام الذي أدار مباراة فريقه ضد اتحاد جدة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفاز اتحاد جدة على الشباب 3-2 في نصف نهائي المسابقة بسيناريو درامي.

وقال المنجم في تصريحات للصحفيين: "أقبل الخسارة إذا كان الفريق سيئا، لكن ليس بهذه الطريقة المؤلمة".

وأضاف منتقدا الحكام "من الصعب للغاية أن ننتصر أمام 15 لاعبا".

وتابع "لجنة الحكام أبلغتنا بأن حكام النخبة لا يمكنهم التواجد قبل تاريخ 4 أو 5 أبريل بسبب التزاماتهم".

أصدر نادي الشباب بيانا ناريا وأطلق سهام الانتقادات نحو التحكيم بعد خسارته أمام اتحاد جدة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وجاء بيان الشباب على النحو التالي:

يعرب نادي الشباب عن استيائه البالغ من الظلم التحكيمي الصارخ الذي تعرض له الفريق في مباراته مع اتحاد جدة ضمن الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، والذي أسهم بشكل مباشر في خروجه من البطولة التي كان ينافس عليها بكل جدارة.

لقد بذل النادي مجهودا كبيرا على مدار الموسم سعيا لتحقيق هذا اللقب الغالي. وقدم الفريق مستويات فنية متميزة استحق معها أن يعامل بعدالة من حكم اللقاء داخل أرض الملعب، وهو ما لم يتحقق للأسف في المباراة، نتيجة قرارات تحكيمية أثرت بشكل مباشر على مجريات المواجهة ونتيجتها.

كما تؤكد إدارة النادي أنها تواصلت مسبقا مع رئيس لجنة الحكام، مطالبة بتعيين حكم من نخبة الحكام لهذه المواجهة الحاسمة، إلا أن الرد جاء بعدم توفر حكام نخبة، وهو ما تعتبره اعترافا رسميا بعدم توفير الطاقم التحكيمي المناسب لحجم اللقاء وأهميته.

وعند تسريب اسم الحكم المكلف بإدارة المباراة، بادرت الإدارة بمخاطبة رئيس اللجنة مجددا، مرفقة تقارير علمية وتحليلية موثقة توضح الأخطاء الجسيمة السابقة لهذا الحكم، محدرة من تكرارها في مباراة اتحاد جدة، إلا أن تلك التحذيرات قوبلت بعدم الاستجابة، إن ما حدث يضع علامات استفهام كبيرة حول آلية تعيين الحكام وإدارة المباريات المصيرية.

وعليه يطالب نادي الشباب بإجابات شفافة من الاتحاد السعودي لكرة القدم. ومحاسبة المتسببين في هذا الإخفاق التحكيمي المتكرر، حفاظا على حقوق النادي، وعدالة تكافؤ الفرص بين الأندية، والله ولي التوفيق.

وافتتح لاعب الوسط البرازيلي فابينيو شريط الأهداف من ركلة جزاء في الدقيقة 14 ومنح التقدم لاتحاد جدة.

وقلب الأرجنتيني كريستيان جوانكا النتيجة لمصلحة الشباب بهدفين متتاليين في الدقيقتين 64 و67.

ونجح البرتغالي دانيلو بيريرا لاعب باريس سان جيرمان السابق في قلب النتيجة وسجل هدفين للنمور في الدقيقتين الثانية والتاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

الفوز قاد نادي اتحاد جدة إلى المباراة النهائية للمرة الـ 19، متخطيا غريمة أهلي جدة الذي خاضها 18 مرة، فيما قلص الفارق مع الهلال صاحب الرقم القياسي يواقع 20 مرة.

اتحاد جدة سينتظر الفائز من الرائد ضد القادسية التي ستقام الأربعاء، لمواجهته في نهائي البطولة.