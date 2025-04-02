خدمة في الجول - احجز تذاكر مباريات الجولة الرابعة لكأس عاصمة مصر
الأربعاء، 02 أبريل 2025 - 16:42
كتب : FilGoal
أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة الرابعة من كأس عاصمة مصر.
ويلعب الزمالك ضد مودرن سبورت، والمصري أمام سيراميكا كليوباترا، وزد ضد البنك الأهلي.
وتقام مباراة المصري ضد سيراميكا في الرابعة من مساء السبت.
وتليها مواجهة زد أمام البنك الأهلي في السابعة مساء.
فيما تقام مباراة الزمالك مع مودرن يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة في تمام السابعة مساء.
لاستلام التذكرة وبطاقة المشجع من هنا
كأس عاصمة مصر هو الاسم الجديد لكأس رابطة الأندية المحترفة.
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