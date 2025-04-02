سكاي: ميلان يتوصل لاتفاق مع باراتيتشي من أجل منصب المدير الرياضي

الأربعاء، 02 أبريل 2025 - 16:01

كتب : FilGoal

فابيو باراتيتشي

توصل نادي ميلان لاتفاق شفهي مع فابيو باراتيتشي لتولي منصب المدير الرياضي، وفقًا لشبكة سكاي سبورت إيطاليا.

أصبح فابيو باراتيتشي الاسم الأبرز لتولي منصب المدير الرياضي في ميلان الإيطالي.

وتتنافس 6 أسماء على تولى منصب المدير الرياضي لميلان بدءا من الموسم المقبل، حسب تقارير عديدة.

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لكن سكاي ذكرت يوم الأربعاء أن ميلان اتفق مع باراتيتشي على تولي المنصب.

وكانت جريدة لا جازيتا ديلو سبورت قد ذكرت قبل أيام أن القرار سيتم اتخاذه في شهر أبريل من أجل تولي المهمة لوضع استراتيجية الموسم المقبل.

وتولى باراتيتشي منصب المدير الرياضي لـ يوفنتوس وتوتنام من قبل.

ويتنافس مع باراتيتشي كل من إيجيلي تاري المدير الرياضي السابق للاتسيو وتوني دأميكو مدير أتالانتا الإيطالي وماركوس كروشه المدير الرياضي السابق لإينتراخت فرانكفورت الألماني وتياجو سكرو المدير العام لموناكو الفرنسي وأخيرا كيم فليكنبيرج المدير الرياضي لباير ليفركوزن.

وعوقب باراتيتشي بالإيقاف حول العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم في جميع مسابقات العالم.

وعوقب المدير الرياضي السابق لـ يوفنتوس بمنع مزاولة النشاط الرياضي لمدة 30 شهرا في أبريل 2023 في أعقاب خصم 15 نقطة من يوفنتوس بسبب المخالفات المالية في الصفقات.

فابيو باراتيتشي ميلان
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