في الجول يكشف - ماذا ستفعل لجنة التظلمات في أزمة القمة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز

الأربعاء، 02 أبريل 2025 - 15:53

كتب : محمد جمال

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

أوضح مصدر من لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الإجراءات المنتظرة تجاه تظلمات الأهلي وبيراميدز بشأن أزمة مباراة القمة.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "لجنة التظلمات مختصة بكافة القرارات الصادرة من كافة عناصر اللعبة سواء رابطة الأندية أو لجان اتحاد الكرة المختلفة طبقا للائحة اللجنة".

وأضاف "اللجنة ستعقد جلسة الأسبوع المقبل لدراسة التظلمات المقدمة من الأهلي وبيراميدز بشأن أزمة مباراة القمة الأخيرة ثم سيكون هناك جلسة استماع للأطراف المتظلمة قبل اتخاذ القرار الرسمي الذي سيعلنه اتحاد الكرة".

أخبار متعلقة:
أزمة القمة - في الجول يكشف سبب تأخر رابطة الأندية في الرد على طلبات الزمالك في الجول يوضح موقف لاعبي الأهلي من معسكر منتخب مصر أثناء مونديال الأندية خبر في الجول – بيراميدز يتظلم على تخفيف عقوبة الأهلي في أزمة القمة

وتقدم نادي بيراميدز بتظلم ضد قرارات رابطة الأندية بعد تخفيف عقوبة الأهلي في أزمة مباراة القمة الماضية.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية اعتماد فوز الزمالك على الأهلي 3-0 نتيجة انسحابه في مباراة القطبين لحساب الجولة الأولى من المرحلة النهائية من الدوري المصري.

وأصدرت الرابطة قرارها باعتماد خسارة الأهلي ودون خصم 3 نقاط بنهاية الموسم.

وقرر الأهلي استكمال مسابقة الدوري المصري عقب قرارات رابطة الأندية المصرية.

وبذلك سيواصل الأهلي مشواره في الدوري المصري بدءا من لقاء بيراميدز في الجولة الثانية من المرحلة النهائية.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز في 12 أبريل المقبل في استاد الدفاع الجوي.

وأصدر نادي الزمالك بيانا رسميا يرفض من خلاله تغيير عقوبات رابطة الأندية بشأن أحداث مباراة القمة أمام الأهلي.

وأوضح الزمالك إنه سيصعد الأمر مع الجهات المعنية داخل وخارج مصر، بعد قرار الرابطة بإلغاء خصم النقاط الـ 3 من رصيد الأهلي.

الأهلي الزمالك بيراميدز لجنة التظلمات اتحاد الكرة
نرشح لكم
في الجول يكشف تفاصيل إصابة شيكابالا خدمة في الجول - احجز تذاكر مباريات الجولة الرابعة لكأس عاصمة مصر خبر في الجول – بيراميدز يتظلم على تخفيف عقوبة الأهلي في أزمة القمة أزمة القمة - في الجول يكشف سبب تأخر رابطة الأندية في الرد على طلبات الزمالك في الجول يوضح موقف لاعبي الأهلي من معسكر منتخب مصر أثناء مونديال الأندية إنشاء "الفريق الثاني" في الزمالك.. وفي الجول يوضح مهامه وأهدافه هاني سعيد: المشكلة لا تتعلق بالحكام وبالتالي لن نتكبد هذه الأموال أزمة القمة - الزمالك يخاطب الرابطة بـ 3 مطالب بعد إلغاء خصم نقاط الأهلي
أخر الأخبار
فوت ميركاتو: صلاح سيجدد تعاقده مع ليفربول 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الكونفدرالية - المصري (0)-(0) سيمبا.. بداية المباراة 14 دقيقة | الكرة الإفريقية
الكونفدرالية – موعد مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب إفريقي 16 دقيقة | الكرة المصرية
في الجول يكشف تفاصيل إصابة شيكابالا 27 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل المصري – صلاح محسن يقود الهجوم أمام سيمبا 51 دقيقة | الكرة الإفريقية
منتقدا التحكيم أمام اتحاد جدة.. رئيس الشباب: من الصعب الفوز على 15 لاعبا 58 دقيقة | سعودي في الجول
الحسم في القاهرة.. الزمالك يعود من جنوب إفريقيا بتعادل سلبي مع ستيلينبوش ساعة | الكرة الإفريقية
خدمة في الجول - احجز تذاكر مباريات الجولة الرابعة لكأس عاصمة مصر ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دون خصم نقاط بنهاية الموسم.. قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي ضد الزمالك 2 مصدر من الرابطة يكشف لـ في الجول سبب إلغاء خصم 3 نقاط من الأهلي 3 أزمة القمة - الزمالك يخاطب الرابطة بـ 3 مطالب بعد إلغاء خصم نقاط الأهلي 4 أحمد حجازي يرد على تصريحات حسام حسن