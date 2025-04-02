النصر يستعيد لابورت قبل مواجهة الدربي ضد الهلال

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن حظوظ الإسباني إيمريك لابورت مدافع النصر ارتفعت في خوض مواجهة الدربي أمام الهلال.

ويصطدم النصر بالهلال يوم الجمعة ضمن الجولة الـ26 من الدوري السعودي.

وأوضح التقرير أن فرص لابورت زادت بعد مشاركته في كامل الحصة التدريبية، الثلاثاء.

وشارك لابورت في التدريب والمناورة التي أجراها الإيطالي ستيفانو بيولي، مدرب الفريق، مع العديد من لاعبي درجة الشباب.

وعاد المدافع الإسباني إلى التحضيرات بعد إكماله برنامجًا علاجيًا عقب خضوعه لعملية جراحية في باطن القدم الأربعاء الماضي.

وعلى صعيد المصابين، غاب سلطان الغنام عن التدريبات لليوم الثاني على التوالي، إذ اكتفى بتمارين خاصة في النادي الصحي بعد تعرضه لنزلة برد، بينما لازم عبد الله الخيبري لاعب الوسط العيادة الطبية، وبالتالي تأكد غيابه عن مواجهة الهلال.

ويعاني الخبيري من إصابة عضلية تعرض لها في لقاء الكلاسيكو أمام أهلي جدة ضمن الجولة الـ20 من منافسات الدوري.

ويغيب أمام الهلال نواف بوشل لتراكم البطاقات الصفراء والذي سيحرمه من خوض دربي الرياض.

ويحتل النصر المركز الثالث برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط خلف الهلال صاحب المركز الثاني، قبل مباراتهما المرتقبة على ملعب المملكة أرينا.