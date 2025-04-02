فاتح تريم يهاجم التحكيم: اتحاد جدة فاز بهدفين غير شرعيين.. ولا أريد الحكام الأجانب

هاجم التركي فاتح تريم مدرب الشباب الحكم الألماني ساشا شتيجمان بعد الهزيمة أمام اتحاد جدة في نصف نهائي كأس الملك، مؤكدًا عدم شرعية هدفين للمنافس خلال اللقاء.

وفاز اتحاد جدة على الشباب 3-2 في نصف نهائي المسابقة بسيناريو درامي.

وقال تريم في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "حزين لعدم التأهل إلى النهائي. قاتلنا طوال مجريات المباراة، وفخور بما قدمه اللاعبون".

وأضاف "ظهرنا بهوية واضحة، ولعبنا بروح عالية، وخسرنا بهدفين من ركنيتين".

وتابع "الحكم ليس لديه سيرة ذاتية قوية، ومستواه ليس جيدًا، وهدف اتحاد جدة الأول جاء من ركلة جزاء غير صحيحة ومثلها الركلة الركنية التي أتى منها الهدف الثاني للمنافس".

وأكمل المدرب التركي "هذه ليست المرة الأولى التي نتضرر فيها من الأخطاء التحكيمية، فالمشكلة متكررة مع الشباب".

وأتم "الحكّام السعوديون مميزون وأفضّل أن يديروا مبارياتنا على منحها للأجانب".

من جهته، أصدر نادي الشباب بيانا ناريا وأطلق سهام الانتقادات نحو التحكيم بعد خسارته أمام اتحاد جدة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وجاء بيان الشباب على النحو التالي:

يعرب نادي الشباب عن استيائه البالغ من الظلم التحكيمي الصارخ الذي تعرض له الفريق في مباراته مع اتحاد جدة ضمن الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، والذي أسهم بشكل مباشر في خروجه من البطولة التي كان ينافس عليها بكل جدارة.

لقد بذل النادي مجهودا كبيرا على مدار الموسم سعيا لتحقيق هذا اللقب الغالي. وقدم الفريق مستويات فنية متميزة استحق معها أن يعامل بعدالة من حكم اللقاء داخل أرض الملعب، وهو ما لم يتحقق للأسف في المباراة، نتيجة قرارات تحكيمية أثرت بشكل مباشر على مجريات المواجهة ونتيجتها.

كما تؤكد إدارة النادي أنها تواصلت مسبقا مع رئيس لجنة الحكام، مطالبة بتعيين حكم من نخبة الحكام لهذه المواجهة الحاسمة، إلا أن الرد جاء بعدم توفر حكام نخبة، وهو ما تعتبره اعترافا رسميا بعدم توفير الطاقم التحكيمي المناسب لحجم اللقاء وأهميته.

وعند تسريب اسم الحكم المكلف بإدارة المباراة، بادرت الإدارة بمخاطبة رئيس اللجنة مجددا، مرفقة تقارير علمية وتحليلية موثقة توضح الأخطاء الجسيمة السابقة لهذا الحكم، محدرة من تكرارها في مباراة اتحاد جدة، إلا أن تلك التحذيرات قوبلت بعدم الاستجابة، إن ما حدث يضع علامات استفهام كبيرة حول آلية تعيين الحكام وإدارة المباريات المصيرية.

وعليه يطالب نادي الشباب بإجابات شفافة من الاتحاد السعودي لكرة القدم. ومحاسبة المتسببين في هذا الإخفاق التحكيمي المتكرر، حفاظا على حقوق النادي، وعدالة تكافؤ الفرص بين الأندية، والله ولي التوفيق.

وافتتح لاعب الوسط البرازيلي فابينيو شريط الأهداف من ركلة جزاء في الدقيقة 14 ومنح التقدم لاتحاد جدة.

وقلب الأرجنتيني كريستيان جوانكا النتيجة لمصلحة الشباب بهدفين متتاليين في الدقيقتين 64 و67.

ونجح البرتغالي دانيلو بيريرا لاعب باريس سان جيرمان السابق في قلب النتيجة وسجل هدفين للنمور في الدقيقتين الثانية والتاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

الفوز قاد نادي اتحاد جدة إلى المباراة النهائية للمرة الـ 19، متخطيا غريمة أهلي جدة الذي خاضها 18 مرة، فيما قلص الفارق مع الهلال صاحب الرقم القياسي يواقع 20 مرة.

اتحاد جدة سينتظر الفائز من الرائد ضد القادسية التي ستقام الأربعاء، لمواجهته في نهائي البطولة.