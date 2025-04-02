مدافع الهلال: لا يوجد حل سوى مهاجمة الأهلي في مباراة العودة

يرى الطيب عبد الرازق مدافع الهلال السوداني أن فريقه يجب أن يهاجم الأهلي من أجل تحقيق الفوز عليه والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الهلال السوداني أمام الأهلي بهدف دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الرازق عبر قناة بي إن سبورتس: "المباراة كانت جيدة من الفريقين والجمهور لكنها كانت خططية ولذلك لم يكن بها الكثير من الفرص".

وأضاف "مباراة الإياب ستكون بطابع هجومي لأننا نريد أن نتأهل ولا يوجد لدينا حل سوى أن نهاجم أمام الأهلي".

وأتم تصريحاته "نفتقد الجماهير السودانية بشدة ومنذ الحرب في السودان لم نتقابل معهم، يحضر لنا البعض في موريتانيا ولكن ليس بنفس الأعداد التي اعتدنا عليها".

وفاز الأهلي على الهلال السوداني بهدف دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي.

وحقق الأهلي الفوز على الهلال بهدف سجله محمد هاني.

ليكون الحسم بين الفريقين في مباراة العودة التي تقام في موريتانيا يوم 8 أبريل المقبل.

موعد مباراة الهلال السوداني والأهلي

وتقام مباراة الهلال السوداني والأهلي يوم 8 أبريل 2025.

وتقام المباراة على ملعب شيخا بيديا في موريتانيا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 6.