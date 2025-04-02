خبر في الجول – بيراميدز يتظلم على تخفيف عقوبة الأهلي في أزمة القمة

الأربعاء، 02 أبريل 2025 - 13:48

كتب : محمد جمال

بيراميدز - بيان رسمي

تقدم نادي بيراميدز بتظلم ضد قرارات رابطة الأندية بعد تخفيف عقوبة الأهلي في أزمة مباراة القمة الماضية.

وعلم FilGoal.com أن بيراميدز تقدم بتظلم إلى لجنة التظلمات في اتحاد الكرة على قرارات رابطة الأندية بعد تخفيف عقوبة الأهلي.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية اعتماد فوز الزمالك على الأهلي 3-0 نتيجة انسحابه في مباراة القطبين لحساب الجولة الأولى من المرحلة النهائية من الدوري المصري.

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وأصدرت الرابطة قرارها باعتماد خسارة الأهلي ودون خصم 3 نقاط بنهاية الموسم.

وقرر الأهلي استكمال مسابقة الدوري المصري عقب قرارات رابطة الأندية المصرية.

وبذلك سيواصل الأهلي مشواره في الدوري المصري بدءا من لقاء بيراميدز في الجولة الثانية من المرحلة النهائية.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز في 12 أبريل المقبل في استاد الدفاع الجوي.

وأصدر نادي الزمالك بيانا رسميا يرفض من خلاله تغيير عقوبات رابطة الأندية بشأن أحداث مباراة القمة أمام الأهلي.

وأوضح الزمالك إنه سيصعد الأمر مع الجهات المعنية داخل وخارج مصر، بعد قرار الرابطة بإلغاء خصم النقاط الـ 3 من رصيد الأهلي.

وهاجم نادي بيراميدز في بيان قرارات رابطة الأندية المصرية المحترفة بشان العقوبات الخاصة على الأهلي بسبب مباراة القمة ضد الزمالك.

وجاء بيان بيراميدز كالتالي:

بخصوص الأزمة الحالية الحاصلة بين الأهلي والزمالك والخاصة بقرار رابطة الأندية بعدم خصم الثلاث نقاط عن نادي الأهلي المنشور على الموقع الرسمي للرابطة.

يؤكد نادي بيراميدز على أنه في حال عدم خصم الثلاث نقاط من النادي الأهلي بنهاية الموسم فإن هذا يشكل دليلا واضحا على عدم معاملة الأندية بطريقه عادلة، حيث تم تطبيق اللائحة العام الماضي على نادي الزمالك بتاريخ 25 يونيو 2024 وتم خصم 3 نقاط منه.

ونرى اليوم واقعة مماثلة أخرى ولكن لم يتم خصم 3 نقاط من نادي الأهلي وهذا يؤكد وجود ازدواجية في تطبيق اللوائح.

لماذا دائما توجد ازدواجية في تطبيق القوانين على أحد ولا تطبق على آخرين؟

هذا مثال ودليل واضح على عدم تطبيق العدالة التي دوما ما نشير إليها في بياناتنا.

بيراميدز الدوري المصري اتحاد الكرة رابطة الأندية
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