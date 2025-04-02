أنشيلوتي أمام المحكمة: التهرب الضريبي؟ لم أفكر في الاحتيال مطلقا

الأربعاء، 02 أبريل 2025 - 13:28

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد لاس بالماس

أكد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أثناء جلسة المحاكمة بتهمة التهرب الضريبي أنه لم يفكر مطلقا في الاحتيال.

واتهم المدرب الإيطالي بإخفاء جزء من عائداته الناتجة عن حقوق الصور عن مصلحة الضرائب الإسبانية.

وقال أنشيلوتي أمام المحكمة: "لم أفكر مطلقا في الاحتيال، بالنسبة لي كان كل شيء صحيحا".

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وأضاف "عندما اقترح النادي هذا النظام من الأجور، وضعت ريال مدريد على تواصل مع مستشاري".

وأكمل "لم أتعامل مع الموضوع بنفسي لأنني لم أتقاض راتبي بهذه الطريقة من قبل".

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يذكر أن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد السابق حوكم من قبل بتهمة التهرب الضريبي، وصدر في حقه حكم بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ بعدما أقرّ بالذنب عام 2019.

واتهم أنشيلوتي بالتهرب الضريبي حينما كان مدربا لريال مدريد بين 2014 و2015.

وذلك لتجنب دفع مليون يورو كضرائب مستحقة عن إيرادات بيع صورته.

وطالبت النيابة العامة في إسبانيا بسجن أنشيلوتي لـ4 أعوام و9 أشهر.

كارلو أنشيلوتي ريال مدريد
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