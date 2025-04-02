أنشيلوتي: في برنابيو يمكن أن يحدث أي شيء.. وألابا واجه سوء حظ

الأربعاء، 02 أبريل 2025 - 12:09

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

يرى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أن طريقة تأهل فريقه إلى نهائي كأس ملك إسبانيا أمام ريال سوسيداد كانت ممتعة.

وتأهل ريال مدريد للنهائي بعد التعادل مع ريال سوسيداد 4-4 في مباراة العودة، وذلك بعد الفوز في الذهاب بهدف.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي: "لقد كان الأمر ممتعا، حققنا هدفنا بالوصول لنهائي الكأس ولم يعد لدينا الكثير من الوقت للتفكير في هذا الأمر".

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وأضاف "نسير بشكل جيد واللاعبين البدلاء ساهموا في الفوز على سوسيداد وأيضا الأساسيين أثبتوا جدارتهم مثل روديجير وبيلينجهام ومن الناحية البدنية أنهينا المباراة بشكل جيد".

وواصل "في برنابيو يمكن أن يحدث أي شيء، وعندما يكون علينا العودة في النتيجة لا نستسلم أبدا والأجواء تساعدنا كثيرا".

وأكمل "ألابا لعب مباراة جيدة لكن واجهه القليل من سوء الحظ، وهذه الأشياء يمكن أن تحدث، لكن المهم هو أننا وصلنا للنهائي".

وأشار "إندريك يفعل ما نطلبه منه، ولعب بشكل رائع حقا إنه لا يلمس الكرة كثيرا لكنه فعال جدا".

وأتم تصريحاته "أن نتلقى 4 أهداف في مباراة واحدة ليس أمرا جيدا".

ويلعب ريال مدريد في نهائي الكأس ضد المتأهل من مواجهة برشلونة وأتليتكو مدريد.

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