إنشاء "الفريق الثاني" في الزمالك.. وفي الجول يوضح مهامه وأهدافه

الأربعاء، 02 أبريل 2025 - 11:29

كتب : حامد وجدي

الفريق الثاني في الزمالك

قرر نادي الزمالك إنشاء فريقا آخر لكرة القدم في النادي وهو "الفريق الثاني Second Team.

وجاء قرار الزمالك بعد توصية من لجنة التخطيط في النادي والتي تضم كل من أحمد حسام "ميدو" وحازم إمام وعمرو الجنايني.

وأوضح محمد علي أحد أعضاء الجهاز الخاصة بالفريق الثاني للزمالك مهام هذا الفريق والهدف من تأسيسه.

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وقال محمد علي لـFilGoal.com: "تجربة الفريق الثاني في الزمالك بدأت منذ شهر وحاليا تم الإعلان الرسمي عنها".

وأضاف "هذه التجربة بدأت مع قدوم ميدو وحازم إمام والهدف منها خدمة الفريق الأول وتجهيز اللاعبين العائدين من الإصابة مثل أحمد حمدي واللاعبين الذين لا يشاركون بشكل مستمر".

وأكمل "وكذلك تجهيز اللاعبين الشباب والناشئين الذي تم تصعيدهم للفريق الأول وذلك بواسطة تدريبات وضعها بيسيرو وجهازه المعاون".

ويتكون الجهاز الخاصة بالفريق الثاني للزمالك من:

أيمن عبد العزيز – مدير فني

عماد المندوه – مدرب حراس المرمى

حازم إمام "الصغير" – مشرف على الفريق

أحمد رزق - مدرب عام

محمد علي – مدرب

الزمالك
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