ليفركوزن يخسر من فريق درجة ثالثة ويودع كأس ألمانيا

تأهل أرمينيا بيليفيلد إلى نهائي كأس ألمانيا بعد فوزا مفاجئ على باير ليفركوزن بهدفين مقابل هدف.

حامل اللقب ودع البطولة ضد فريق ينشط بدوري الدرجة الثالثة الألمانية.

تقدم جوناثان تاه لباير ليفركوزن في الدقيقة 17 بمتابعة لرأسية أمين عدلي.

⚽️ جوناثان يفتتح التسجيل لليفركوزن في الدقيقة 17 أرمينيا بيليفيلت 0 × 1 باير ليفركوزن#دبي_الرياضية pic.twitter.com/juQBJmMZgb — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) April 1, 2025

وتعادل ماريوس فورل لأرمينيا بيليفيلد في الدقيقة 20 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

⚽️ ماريوس فيرل يسجل هدف التعادل لأرمينيا في الدقيقة 20 أرمينيا بيليفيلت 1 × 1 باير ليفركوزن#دبي_الرياضية pic.twitter.com/5xJCzXSIEM — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) April 1, 2025

وقبل نهاية الشوط الأول سجل ماكسيميليانو جروسير الهدف الثاني لبيليفيلد مستغلا عرضية من لويس أوبي داخل منطقة الجزاء.

⚽️ ماكسيمليانو يسجل الهدف الثاني لأرمينيا في الدقيقة 45+3 أرمينيا بيليفيلت 2 × 1 باير ليفركوزن#دبي_الرياضية#كأس_ألمانيا pic.twitter.com/R35XgfcSNQ — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) April 1, 2025

ولم يتمكن ليفركوزن من استغلا الفرص في الشوط الثاني ليخسر الفريق ويودع كأس ألمانيا.

وسيلعب بيليفيلد في المباراة النهائية مع الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى بين شتوتجارت ولايبزج.