ليفركوزن يخسر من فريق درجة ثالثة ويودع كأس ألمانيا

الأربعاء، 02 أبريل 2025 - 00:54

كتب : FilGoal

احتفالات أرمينيا بيليفيلد بعد الفوز على باير ليفركوزن

تأهل أرمينيا بيليفيلد إلى نهائي كأس ألمانيا بعد فوزا مفاجئ على باير ليفركوزن بهدفين مقابل هدف.

حامل اللقب ودع البطولة ضد فريق ينشط بدوري الدرجة الثالثة الألمانية.

تقدم جوناثان تاه لباير ليفركوزن في الدقيقة 17 بمتابعة لرأسية أمين عدلي.

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وتعادل ماريوس فورل لأرمينيا بيليفيلد في الدقيقة 20 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وقبل نهاية الشوط الأول سجل ماكسيميليانو جروسير الهدف الثاني لبيليفيلد مستغلا عرضية من لويس أوبي داخل منطقة الجزاء.

ولم يتمكن ليفركوزن من استغلا الفرص في الشوط الثاني ليخسر الفريق ويودع كأس ألمانيا.

وسيلعب بيليفيلد في المباراة النهائية مع الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى بين شتوتجارت ولايبزج.

أرمينيا بيليفيلد باير ليفركوزن كأس ألمانيا
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