رغم الهدف السعودي.. باريس يتفادى مفاجأة دانكيرك ويتأهل لنهائي كأس فرنسا

تأهل باريس سان جيرمان لنهائي كأس فرنسا بعد الفوز على دانكيرك بأربعة أهداف مقابل هدفين.

دانكيرك هو فريق ينشط بدوري الدرجة الثانية الفرنسية.

ويضم دانكيرك بين صفوفه اللاعب السعودي مهند السعد والذي أحرز هدفا لفريقه في المباراة.

تقدم دانكيرك بالهدف الأول عن طريق فينسنت ساسو في الدقيقة السابعة.

وأضاف السعد الهدف الثاني في الدقيقة 27 من انفراد بالمرمى بعد تمريرة من جياتان كورتيت.

وقلص عثمان ديمبيلي الفارق قبل نهاية الشوط الأول مباشرة مستغلا تمريرة من أشرف حكيمي.

وبعد انطلاق الشوط الثاني بثلاث دقائق تعادل ماركينيوس برأسية مستغلا عرضية من ديمبيلي.

وسجل ديسيري دوي الهدف الثالث لباريس سان جيرمان في الدقيقة 62 قبل أن يختم ديمبيلي رباعية باريس في الدقيقة 93.

وسيلعب باريس سان جيرمان في المباراة النهائية مع الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى بين كانيس وريمس.