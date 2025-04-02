رغم الهدف السعودي.. باريس يتفادى مفاجأة دانكيرك ويتأهل لنهائي كأس فرنسا

الأربعاء، 02 أبريل 2025 - 00:44

كتب : FilGoal

عثمان ديمبيلي - باريس سان جيرمان ضد دانكيرك

تأهل باريس سان جيرمان لنهائي كأس فرنسا بعد الفوز على دانكيرك بأربعة أهداف مقابل هدفين.

دانكيرك هو فريق ينشط بدوري الدرجة الثانية الفرنسية.

ويضم دانكيرك بين صفوفه اللاعب السعودي مهند السعد والذي أحرز هدفا لفريقه في المباراة.

أخبار متعلقة:
سبورت: بتكلفة مليار يورو.. باريس سان جيرمان يستعد لبناء ملعبه الخاص ذو الأصول المصرية.. باريس سان جيرمان يعلن تجديد تعاقد لاعبه الشاب ريان أبو الناي رغم نهاية السلسلة الملعونة.. باريس يهزم مارسيليا في "الكلاسيك" ويقترب من الحسم إيمري: مواجهة باريس سان جيرمان ستكون خاصة لي لهذا السبب

تقدم دانكيرك بالهدف الأول عن طريق فينسنت ساسو في الدقيقة السابعة.

وأضاف السعد الهدف الثاني في الدقيقة 27 من انفراد بالمرمى بعد تمريرة من جياتان كورتيت.

وقلص عثمان ديمبيلي الفارق قبل نهاية الشوط الأول مباشرة مستغلا تمريرة من أشرف حكيمي.

وبعد انطلاق الشوط الثاني بثلاث دقائق تعادل ماركينيوس برأسية مستغلا عرضية من ديمبيلي.

وسجل ديسيري دوي الهدف الثالث لباريس سان جيرمان في الدقيقة 62 قبل أن يختم ديمبيلي رباعية باريس في الدقيقة 93.

وسيلعب باريس سان جيرمان في المباراة النهائية مع الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى بين كانيس وريمس.

دانكيرك باريس سان جيرمان
نرشح لكم
ليفركوزن يخسر من فريق درجة ثالثة ويودع كأس ألمانيا بعد مباراة ماراثونية.. ريال مدريد يتعادل مع سوسيداد ويتأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا انتهت كأس ملك إسبانيا - ريال مدريد (4)-(4) ريال سوسيداد تشكيل ريال مدريد - كامافينجا ظهير.. وإندريك أساسي على حساب مبابي ضد سوسيداد تشكيل أرسنال – ساكا يعود لمقاعد البدلاء أمام فولام "من الصعب الفوز بها في وجود صلاح".. أليسون أفضل لاعب في ليفربول عن شهر مارس مؤتمر سيميوني: موسو سيلعب ضد برشلونة.. وجماهيرنا تعطينا قوة خارقة مؤتمر فليك: مواجهة أتليتكو أشبه بنهائي مبكر.. ولم نحقق شيئا حتى الآن
أخر الأخبار
ليفركوزن يخسر من فريق درجة ثالثة ويودع كأس ألمانيا ساعة | الكرة الأوروبية
رغم الهدف السعودي.. باريس يتفادى مفاجأة دانكيرك ويتأهل لنهائي كأس فرنسا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر مدرب الهلال: بالغنا في احترام الأهلي بالبداية.. وأكره إضاعة الوقت 2 ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر بوجلبان: صفوفنا مكتملة لأول مرة ضد سيمبا.. وجماهيرنا ستعطينا الدافع للفوز 2 ساعة | الكرة الإفريقية
بعد مباراة ماراثونية.. ريال مدريد يتعادل مع سوسيداد ويتأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر كولر: كنا بحاجة للدقة أمام الهلال.. وهذا سبب تأخير التبديلات 2 ساعة | الكرة الإفريقية
بيراميدز يوضح حقيقة منع جماهير الجيش الملكي من الدخول لملعب الدفاع الجوي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
إبراهيم عادل: هدفنا تحقيق الإنجاز في إفريقيا.. ولا نريد استباق الأحداث 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دون خصم نقاط بنهاية الموسم.. قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي ضد الزمالك 2 مصدر من الرابطة يكشف لـ في الجول سبب إلغاء خصم 3 نقاط من الأهلي 3 أحمد حجازي يرد على تصريحات حسام حسن 4 مصدر من الرابطة لـ في الجول: اعتراض الزمالك وبيراميدز؟ القرار نهائي ولا توجد سلطة أعلى