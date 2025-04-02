مؤتمر مدرب الهلال: بالغنا في احترام الأهلي بالبداية.. وأكره إضاعة الوقت

شدد الكونغولي فلوران إيبينجي مدرب الهلال على ثقته في قدرات فريقه رغم الهزيمة أمام الأهلي بهدف.

وفاز الأهلي على الهلال السوداني بهدف دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي.

وقال فلوران إيبينجي مدرب الهلال في مؤتمر صحفي: "كنت أعلم بصعوبة المباراة، احترمنا الاهلي بشكل زائد خلال أول 15 دقيقة، لكن بعد ذلك استعادنا التوازن".

وأضاف "إضاعة الوقت؟ لسنا من الفرق التي تهدر الوقت. أنا أكره إضاعة الوقت، لقد تعرضنا لاعبنا للإصابة وكان يرغب في اللعب حتى النهاية وكذلك حارس المرمى".

وأجاب"عبد الرؤوف يعقوبو لاعب مميز جدا ولكن وفقا لخطة مباراة اليوم لم يشارك، كذلك كوليبالي شارك كبديل لأنه عائد من إصابة".

وأتم "لقد خسرنا من الأهلي على هذا الملعب بثلاثية في الماضي بسبب العصبية الزائدة وكذلك سوء أحذية اللاعبين، لكننا اليوم ظهرنا بمستوى رائع، ولدينا فرصة في التأهل لنصف النهائي".

وحقق الأهلي الفوز على الهلال بهدف سجله محمد هاني.

ليكون الحسم بين الفريقين في مباراة العودة التي تقام في موريتانيا يوم 8 أبريل المقبل.