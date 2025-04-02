بعد مباراة ماراثونية.. ريال مدريد يتعادل مع سوسيداد ويتأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا

الأربعاء، 02 أبريل 2025 - 00:22

كتب : FilGoal

هدف أنطونيو روديجير - ريال مدريد ضد سوسيداد

تأهل ريال مدريد لنهائي كأس ملك إسبانيا بعد مباراة ماراثونية مع ريال سوسيداد.

المباراة انتهت بالتعادل بأربعة أهداف لكل فريق ليتأهل ريال مدريد مستغلا فوزه في مباراة الذهاب بهدف دون رد.

سجل رباعية ريال مدريد في المباراة كل من إندريك وجود بيلينجهام أوريلين تشواميني وأنطونيو روديجير، بينما سجل لسوسيداد أندير بارينشيا وميكيل أويارزابال ودافيد ألابا الذي أحرز هدفين في مرماه.

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وينتظر ريال مدريد الفائز في مباراة نصف النهائي الأخرى والتي ستجمع بين برشلونة وأتليتكو مدريد اليوم الأربعاء.

التشكيل

بدأ ريال مدريد المباراة بإندريك أساسي على حساب كيليان مبابي، كما لعب إدواردو كامافينجا كظهير أيسر.

أحداث المباراة

تقدم سوسيداد بالهدف الأول عن طريق بارينشيا في الدقيقة 16 مستغلا تمريرة بالرأس من بابو مارين لينفرد ويضع الكرة من بين أقدام أندري لونين.

وتعادل إندريك لريال مدريد في الدقيقة 30 بعد تمريرة رائعة من فينيسيوس لينفرد إندريك ويضع الكرة من فوق حارس المرمى.

في الشوط الثاني تقدم سوسيداد من جديد عن طريق ألابا بالخطأ في مرماه.

وبعد 8 دقائق أضاف ألابا الهدف الثالث للضيوف بالخطأ بعد تسديدة من أويارزابال غير اتجاهها ألابا إلى المرمى.

وانتظر ريال مدريد لمدة دقيقتين فقط ليقلص الفارق عن طريق بيلينجهام بعد عمل رائع من فينيسيوس الذي أرسل عرضية أمام المرمى لجود ليسجل.

وسجل تشواميني الهدف الثالث لريال مدريد برأسية مستغلا ركنية نفذها رودريجو في الدقيقة 86.

وتعادل سوسيداد مجددا في النتيجة الإجمالية بتسجيل هدف رابع عن طريق أويارزابال برأسية بعد عرضية من سيرجيو جوميز.

واتجهت المباراة لشوطين الإضافيين وفي الدقيقة 115 سجل البديل روديجير هدف التعادل لريال مدريد والفوز بالنتيجة الإجمالية برأسية أخرى بعد ركنية من أردا جولر.

وسيلعب ريال مدريد مباراته المقبلة ضد فالنسيا يوم السبت المقبل 5 أبريل.

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