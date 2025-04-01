طريق بيراميدز - أورلاندو بايرتس يصعق المولودية بهدف في الجزائر

عاد أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي بانتصار ثمين من ملعب مولودية الجزائر.

وفاز أورلاندو على مولودية الجزائر بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأهدر لاعبو المولودية مجموعة من الفرص الخطيرة، قبل أن ينجح نكوتا في تسجيل هدف الفريق الجنوب إفريقي عند الدقيقة 65.

وستقام مباراة الإياب بين أورلاندو بايرتس والمولودية يوم الأربعاء المقبل في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا.

ويلعب الفائز من مواجه أورلاندو بايرتس ومولودية الجزائر، ضد الفائز من مواجهة بيراميدز والجيش الملكي المغربي.

وفاز بيراميدز على الجيش الملكي 4-1 ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي.

سجل أهداف بيراميدز: فيستون ماييلي (هدفين) وإبراهيم عادل (هدفين).

فيما أحرز عبد الفتاح حيدراف هدف نادي الجيش الملكي الوحيد.

وتقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل الموافق 8 أبريل في تمام الساعة التاسعة مساء.