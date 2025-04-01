طريق بيراميدز - أورلاندو بايرتس يصعق المولودية بهدف في الجزائر

الثلاثاء، 01 أبريل 2025 - 23:54

كتب : FilGoal

ريليبوهيلي موفوكينج لاعب أورلاندو بايرتس

عاد أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي بانتصار ثمين من ملعب مولودية الجزائر.

وفاز أورلاندو على مولودية الجزائر بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأهدر لاعبو المولودية مجموعة من الفرص الخطيرة، قبل أن ينجح نكوتا في تسجيل هدف الفريق الجنوب إفريقي عند الدقيقة 65.

أخبار متعلقة:
دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة بيراميدز أمام الجيش الملكي في إياب ربع النهائي فك العقدة المغربية.. بيراميدز يدك الجيش الملكي برباعية ويضع قدما في نصف نهائي دوري الأبطال بحثا عن الانتصار الأول في الثامنة.. تاريخ مواجهات بيراميدز ضد الفرق المغربية طلب الأهلي فوافق الاتحاد.. نهاية أزمة التحكيم الأجنبي لمباراة بيراميدز

وستقام مباراة الإياب بين أورلاندو بايرتس والمولودية يوم الأربعاء المقبل في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا.

ويلعب الفائز من مواجه أورلاندو بايرتس ومولودية الجزائر، ضد الفائز من مواجهة بيراميدز والجيش الملكي المغربي.

وفاز بيراميدز على الجيش الملكي 4-1 ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي.

سجل أهداف بيراميدز: فيستون ماييلي (هدفين) وإبراهيم عادل (هدفين).

فيما أحرز عبد الفتاح حيدراف هدف نادي الجيش الملكي الوحيد.

وتقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل الموافق 8 أبريل في تمام الساعة التاسعة مساء.

دوري أبطال إفريقيا بيراميدز
نرشح لكم
مؤتمر مدرب الهلال: بالغنا في احترام الأهلي بالبداية.. وأكره إضاعة الوقت بيراميدز يوضح حقيقة منع جماهير الجيش الملكي من الدخول لملعب الدفاع الجوي إبراهيم عادل: هدفنا تحقيق الإنجاز في إفريقيا.. ولا نريد استباق الأحداث الشيبي: يجب أن يلعب بيراميدز بحذر أمام الجيش الملكي في العودة جراديشار: كان علينا تسجيل المزيد من الأهداف أمام الهلال دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة بيراميدز أمام الجيش الملكي في إياب ربع النهائي دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة الهلال السوداني والأهلي والقناة الناقلة فك العقدة المغربية.. بيراميدز يدك الجيش الملكي برباعية ويضع قدما في نصف نهائي دوري الأبطال
أخر الأخبار
ليفركوزن يخسر من فريق درجة ثالثة ويودع كأس ألمانيا ساعة | الكرة الأوروبية
رغم الهدف السعودي.. باريس يتفادى مفاجأة دانكيرك ويتأهل لنهائي كأس فرنسا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر مدرب الهلال: بالغنا في احترام الأهلي بالبداية.. وأكره إضاعة الوقت 2 ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر بوجلبان: صفوفنا مكتملة لأول مرة ضد سيمبا.. وجماهيرنا ستعطينا الدافع للفوز 2 ساعة | الكرة الإفريقية
بعد مباراة ماراثونية.. ريال مدريد يتعادل مع سوسيداد ويتأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر كولر: كنا بحاجة للدقة أمام الهلال.. وهذا سبب تأخير التبديلات 2 ساعة | الكرة الإفريقية
بيراميدز يوضح حقيقة منع جماهير الجيش الملكي من الدخول لملعب الدفاع الجوي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
إبراهيم عادل: هدفنا تحقيق الإنجاز في إفريقيا.. ولا نريد استباق الأحداث 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دون خصم نقاط بنهاية الموسم.. قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي ضد الزمالك 2 مصدر من الرابطة يكشف لـ في الجول سبب إلغاء خصم 3 نقاط من الأهلي 3 أحمد حجازي يرد على تصريحات حسام حسن 4 مصدر من الرابطة لـ في الجول: اعتراض الزمالك وبيراميدز؟ القرار نهائي ولا توجد سلطة أعلى