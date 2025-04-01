دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة بيراميدز أمام الجيش الملكي في إياب ربع النهائي

الثلاثاء، 01 أبريل 2025 - 23:40

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل - ماييلي - بيراميدز ضد الجيش الملكي

يستعد نادي بيراميدز لمواجهة الجيش الملكي المغربي ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما أنهى مهمة الذهاب بنجاح.

وفاز بيراميدز على الجيش الملكي 4-1 في المباراة التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي ضمن ذهاب ربع النهائي.

سجل أهداف بيراميدز: فيستون ماييلي (هدفين) وإبراهيم عادل (هدفين).

أخبار متعلقة:
فك العقدة المغربية.. بيراميدز يدك الجيش الملكي برباعية ويضع قدما في نصف نهائي دوري الأبطال بحثا عن الانتصار الأول في الثامنة.. تاريخ مواجهات بيراميدز ضد الفرق المغربية طلب الأهلي فوافق الاتحاد.. نهاية أزمة التحكيم الأجنبي لمباراة بيراميدز بيان بيراميدز: قرار الرابطة نموذج لازدواجية المعايير.. إن كانت هذه عقوبة الانسحاب لفعلنا مثل الأهلي

فيما أحرز عبد الفتاح حيدراف هدف نادي الجيش الملكي الوحيد.

وحدد نادي الجيش الملكي الملعب الشرقي في مدينة مكناس المغربية لاستضافة مواجهة بيراميدز.

وتقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل الموافق 8 أبريل في تمام الساعة التاسعة مساء.

وتذاع مباراة بيراميدز أمام الجيش الملكي على قنوات بي إن سبورتس.

وينتظر الفائز من مواجهة بيراميدز أمام الجيش الملكي، الفائز من مواجهة أورلاندو بايرتس ضد مولودية الجزائر.

بيراميدز الجيش الملكي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
مؤتمر مدرب الهلال: بالغنا في احترام الأهلي بالبداية.. وأكره إضاعة الوقت بيراميدز يوضح حقيقة منع جماهير الجيش الملكي من الدخول لملعب الدفاع الجوي إبراهيم عادل: هدفنا تحقيق الإنجاز في إفريقيا.. ولا نريد استباق الأحداث الشيبي: يجب أن يلعب بيراميدز بحذر أمام الجيش الملكي في العودة جراديشار: كان علينا تسجيل المزيد من الأهداف أمام الهلال طريق بيراميدز - أورلاندو بايرتس يصعق المولودية بهدف في الجزائر دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة الهلال السوداني والأهلي والقناة الناقلة فك العقدة المغربية.. بيراميدز يدك الجيش الملكي برباعية ويضع قدما في نصف نهائي دوري الأبطال
أخر الأخبار
ليفركوزن يخسر من فريق درجة ثالثة ويودع كأس ألمانيا ساعة | الكرة الأوروبية
رغم الهدف السعودي.. باريس يتفادى مفاجأة دانكيرك ويتأهل لنهائي كأس فرنسا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر مدرب الهلال: بالغنا في احترام الأهلي بالبداية.. وأكره إضاعة الوقت 2 ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر بوجلبان: صفوفنا مكتملة لأول مرة ضد سيمبا.. وجماهيرنا ستعطينا الدافع للفوز 2 ساعة | الكرة الإفريقية
بعد مباراة ماراثونية.. ريال مدريد يتعادل مع سوسيداد ويتأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر كولر: كنا بحاجة للدقة أمام الهلال.. وهذا سبب تأخير التبديلات 2 ساعة | الكرة الإفريقية
بيراميدز يوضح حقيقة منع جماهير الجيش الملكي من الدخول لملعب الدفاع الجوي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
إبراهيم عادل: هدفنا تحقيق الإنجاز في إفريقيا.. ولا نريد استباق الأحداث 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دون خصم نقاط بنهاية الموسم.. قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي ضد الزمالك 2 مصدر من الرابطة يكشف لـ في الجول سبب إلغاء خصم 3 نقاط من الأهلي 3 أحمد حجازي يرد على تصريحات حسام حسن 4 مصدر من الرابطة لـ في الجول: اعتراض الزمالك وبيراميدز؟ القرار نهائي ولا توجد سلطة أعلى