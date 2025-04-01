دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة بيراميدز أمام الجيش الملكي في إياب ربع النهائي
الثلاثاء، 01 أبريل 2025 - 23:40
كتب : FilGoal
يستعد نادي بيراميدز لمواجهة الجيش الملكي المغربي ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما أنهى مهمة الذهاب بنجاح.
وفاز بيراميدز على الجيش الملكي 4-1 في المباراة التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي ضمن ذهاب ربع النهائي.
سجل أهداف بيراميدز: فيستون ماييلي (هدفين) وإبراهيم عادل (هدفين).
فيما أحرز عبد الفتاح حيدراف هدف نادي الجيش الملكي الوحيد.
وحدد نادي الجيش الملكي الملعب الشرقي في مدينة مكناس المغربية لاستضافة مواجهة بيراميدز.
وتقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل الموافق 8 أبريل في تمام الساعة التاسعة مساء.
وتذاع مباراة بيراميدز أمام الجيش الملكي على قنوات بي إن سبورتس.
وينتظر الفائز من مواجهة بيراميدز أمام الجيش الملكي، الفائز من مواجهة أورلاندو بايرتس ضد مولودية الجزائر.
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