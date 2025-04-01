فك العقدة المغربية.. بيراميدز يدك الجيش الملكي برباعية ويضع قدما في نصف نهائي دوري الأبطال

وضع نادي بيراميدز قدما في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه العريض على حساب الجيش الملكي المغربي.

وفاز بيراميدز على الجيش الملكي 4-1 ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي.

سجل أهداف بيراميدز: فيستون ماييلي (هدفين) وإبراهيم عادل (هدفين).

فيما أحرز عبد الفتاح حيدراف هدف نادي الجيش الملكي الوحيد.

فك العقدة

بيراميدز حقق الفوز الأول على الفرق المغربية بالبطولات الإفريقية في المواجهة الثامنة.

بيراميدز سبق وأن واجه فرق المغرب في 7 مناسبات سابقة لكن لم يكتب فيهم الفوز للفريق السماوي.

ولعب بيراميدز لأول مرة ضد منافس مغربي في دوري أبطال إفريقيا إذ كانت المواجهات السابقة في الكونفدرالية.

وصف المباراة

افتتح نادي بيراميدز التسجيل مبكرا، ونجح مصطفى فتحي في استغلال خطأ حارس مرمى الجيش الملكي ومرر الكرة إلى فيستون ماييلي الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة الثانية.

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وواصل بيراميدز ضغطه الهجومي على مرمى الجيش الملكي في محاولة تسجيل الهدف الثاني في مرمى الفريق المغربي.

وانطلق إبراهيم عادل من الجهة اليسرى ومرر الكرة في اتجاه ماييلي الذي سجل الهدف الثاني عند الدقيقة 12.

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وطالب لاعبو الجيش الملكي بالحصول على ركلة جزاء بعد تدخل على يوسف الفحلي لكن حكم المباراة قرر استمرار اللعب.

ومرر رمضان صبحي تمريرة متقنة في اتجاه إبراهيم عادل الذي وضغ الكرة ببراعة من فوق حارس مرمى الجيش الملكي مسجلا الهدف الثالث في الدقيقة 38.

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وكثف الجيش الملكي محاولاته بحثا عن تقايص الفارق وتسجيل الهدف الأول.

ونجح عبد الفتاح حيدراف لاعب الجيش الملكي في تقليص الفارق وسجل الهدف الأول بعد مهارة رائعة وتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

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ومع بداية الشوط الثاني سدد ربيع حريمات كرة قوية لكن أحمد الشناوي حارس بيراميدز أنقذ الكرة ببراعة.

ورد بيراميدز بتسديدة صاروخية من مصطفى فتحي تصدى لها حارس مرمى الجيش الملكي ببراعة.

وبمهارة فردية رائعة نجح إبراهيم عادل في تسجل الهدف الرابع لنادي بيراميدز عند الدقيقة 67.

وحرمت العارضة مصطفى فتحي لاعب بيراميدز من تسجيل الهدف الخامسة بعد ضربة ثابتة متقنة.