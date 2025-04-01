سيناريو مجنون.. اتحاد جدة يقلب الطاولة على الشباب في الوقت القاتل ويتأهل لنهائي الكأس

الثلاثاء، 01 أبريل 2025 - 23:03

كتب : FilGoal

دانييلو بيريرا - فابينيو - اتحاد جدة

حجز اتحاد جدة مقعدا في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (كأس ملك السعودية) بعد مباراة مثيرة أمام نظيره الشباب.

وفاز اتحاد جدة على الشباب 3-2 في نصف نهائي المسابقة.

وافتتح لاعب الوسط البرازيلي فابينيو شريط الأهداف من ركلة جزاء في الدقيقة 14 ومنح التقدم لاتحاد جدة.

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وقلب الأرجنتيني كريستيان جوانكا النتيجة لمصلحة الشباب بهدفين متتاليين في الدقيقتين 64 و67.

وفي لقطة نادرة نجح البرتغالي دانيلو بيريرا لاعب باريس سان جيرمان السابق النتيجة وسجل هدفين لنادي الاتحاد في الدقيقتين الثانية والتاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

الفوز قاد نادي اتحاد جدة إلى المباراة النهائية للمرة الـ 19، متخطيا غريمة أهلي جدة الذي خاضها 18 مرة، فيما قلص الفارق مع الهلال صاحب الرقم القياسي يواقع 20 مرة.

اتحاد جدة سينتظر الفائز من الرائد ضد القادسية التي ستقام غدا الأربعاء، لمواجهته في نهائي البطولة.

اتحاد جدة الشباب السعودي
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