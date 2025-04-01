مران الزمالك - جلسة من بيسيرو وتخفيف الحمل البدني تحضيرا لمواجهة ستيلينبوش

اختتم فريق الزمالك تدريبه مساء اليوم الثلاثاء على ستاد كيب تاون، استعداداً لمواجهة فريق ستيلينبوش الجنوب إفريقي.

ويحل الزمالك ضيفا على ستيلينبوش الجنوب إفريقي، غدا الأربعاء في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحرص البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، طالبهم بضرورة التركيز وبذل أقصى جهد من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الغد، وشرح بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها في التدريب.

وفضل الجهاز الفني تخفيف الحمل البدني للاعبين خلال المران حتى لا يتعرضون للإجهاد قبل المباراة المرتقبة.

وخصص الجهاز الفني فقرة خططية للاعبين للتدريب على بعض الجوانب الفنية التي سيتم تنفيذها في مباراة ستيلينبوش المقبلة، قبل أن يخوض اللاعبون تقسيمة مصغرة في نهاية المران لتنفيذ ما تم التدريب عليه.

وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران بناء على تعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كما سمح الجهاز الفني للجماهير المصرية التي سافرت إلى جنوب أفريقيا لحضور المباراة بالتواجد في المران لمساندة اللاعبين.

ويحل الزمالك ضيفاً على ستيلينبوش بطل جنوب أفريقيا في الثالثة عصر غداً الأربعاء ، في ذهاب دور الثمانية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك و ستيلينبوش في السادسة مساء يوم 9 أبريل المقبل على ستاد القاهرة الدولي.