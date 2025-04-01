مران الزمالك - جلسة من بيسيرو وتخفيف الحمل البدني تحضيرا لمواجهة ستيلينبوش

الثلاثاء، 01 أبريل 2025 - 22:39

كتب : إبراهيم رمضان

جوزيه بيسيرو - مران الزمالك

اختتم فريق الزمالك تدريبه مساء اليوم الثلاثاء على ستاد كيب تاون، استعداداً لمواجهة فريق ستيلينبوش الجنوب إفريقي.

ويحل الزمالك ضيفا على ستيلينبوش الجنوب إفريقي، غدا الأربعاء في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحرص البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، طالبهم بضرورة التركيز وبذل أقصى جهد من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الغد، وشرح بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها في التدريب.

أخبار متعلقة:
الزمالك بالزي الأساسي.. نتيجة الاجتماع الفني لمواجهة ستيلينبوش بالكونفدرالية أزمة القمة - الزمالك يخاطب الرابطة بـ 3 مطالب بعد إلغاء خصم نقاط الأهلي الدماطي: دوري 2021 موجه لـ الزمالك 100%.. والمنافسة على البطولات فرضت علينا مصدر من الرابطة لـ في الجول: اعتراض الزمالك وبيراميدز؟ القرار نهائي ولا توجد سلطة أعلى

وفضل الجهاز الفني تخفيف الحمل البدني للاعبين خلال المران حتى لا يتعرضون للإجهاد قبل المباراة المرتقبة.

قد تكون صورة ‏‏‏شخصين‏، و‏أشخاص كرة القدم‏‏ و‏أشخاص يلعبون كرة القدم‏‏

وخصص الجهاز الفني فقرة خططية للاعبين للتدريب على بعض الجوانب الفنية التي سيتم تنفيذها في مباراة ستيلينبوش المقبلة، قبل أن يخوض اللاعبون تقسيمة مصغرة في نهاية المران لتنفيذ ما تم التدريب عليه.

وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران بناء على تعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كما سمح الجهاز الفني للجماهير المصرية التي سافرت إلى جنوب أفريقيا لحضور المباراة بالتواجد في المران لمساندة اللاعبين.

قد تكون صورة ‏‏‏‏٣‏ أشخاص‏، و‏‏أشخاص يلعبون كرة القدم‏، و‏أشخاص كرة القدم‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏‎Πίε DEVEL MiLe PMN‎‏'‏‏

ويحل الزمالك ضيفاً على ستيلينبوش بطل جنوب أفريقيا في الثالثة عصر غداً الأربعاء ، في ذهاب دور الثمانية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك و ستيلينبوش في السادسة مساء يوم 9 أبريل المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

الزمالك الكونفدرالية
نرشح لكم
جراديشار: كان علينا تسجيل المزيد من الأهداف أمام الهلال طريق بيراميدز - أورلاندو بايرتس يصعق المولودية بهدف في الجزائر دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة بيراميدز أمام الجيش الملكي في إياب ربع النهائي دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة الهلال السوداني والأهلي والقناة الناقلة فك العقدة المغربية.. بيراميدز يدك الجيش الملكي برباعية ويضع قدما في نصف نهائي دوري الأبطال الحسم في موريتانيا.. هدف محمد هاني يقود الأهلي لهزيمة الهلال السوداني في شباك الهلال السوداني.. محمد هاني يسجل هدفه الأول إفريقيا بقميص الأهلي انتهت في أبطال إفريقيا - بيراميدز (4)-(1) الجيش الملكي.. انتصار ثمين
أخر الأخبار
جراديشار: كان علينا تسجيل المزيد من الأهداف أمام الهلال دقيقة | الكرة الإفريقية
طريق بيراميدز - أورلاندو بايرتس يصعق المولودية بهدف في الجزائر 3 دقيقة | الكرة المصرية
دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة بيراميدز أمام الجيش الملكي في إياب ربع النهائي 17 دقيقة | الكرة المصرية
الهزيمة رقم 13. .مانشستر يونايتد يخسر من نوتينجهام 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة الهلال السوداني والأهلي والقناة الناقلة 46 دقيقة | الكرة الإفريقية
فك العقدة المغربية.. بيراميدز يدك الجيش الملكي برباعية ويضع قدما في نصف نهائي دوري الأبطال 50 دقيقة | الكرة المصرية
سيناريو مجنون.. اتحاد جدة يقلب الطاولة على الشباب في الوقت القاتل ويتأهل لنهائي الكأس 54 دقيقة | سعودي في الجول
الحسم في موريتانيا.. هدف محمد هاني يقود الأهلي لهزيمة الهلال السوداني 55 دقيقة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر حسام حسن: هذا سبب استبعاد إمام عاشور وشرط عودته.. ولم نعاقبه مرتين 2 دون خصم نقاط بنهاية الموسم.. قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي ضد الزمالك 3 مصدر من الرابطة يكشف لـ في الجول سبب إلغاء خصم 3 نقاط من الأهلي 4 أحمد حجازي يرد على تصريحات حسام حسن