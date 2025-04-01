انتهت كأس ملك إسبانيا - ريال مدريد (4)-(4) ريال سوسيداد

الثلاثاء، 01 أبريل 2025 - 21:27

كتب : FilGoal

إندريك - ريال مدريد ضد ريال سوسيداد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

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نهاية المباراة

ق115. جوووول الراااابع لريال مدريد عن طريق روديجير بعد عرضية من أردا جولر.

تبديلان لريال مدريد بدخول براهيم دياز وأردا جولر بدلا من رودريجو وراؤول أسينسيو.

انطلاق الشوط الإضافي الثاني

ق92. فينيسيوس يهدر فرصة الهدف الرابع بعد عمل فردي من مبابي.

بداية الشوط الإضافي الأول

نهاية المباراة والاتجاه للوقت الإضافي إذن أن النتيجة الإجمالية 4-4.

ق93. جوووول التعاااادل من جديد لريال سوسيداد عن طريق أويارزابال برأسية بعد خروج خاطئ من لونين.

ق85. جوووووول الثااالث لريال مدريد عن طريق أوريلين تشواميني برأسية مستغلا ركنية نفذها رودريجو.

ق81. جووووول الرد السريع لريال مدريد عن طريق بيلينجهام بعد عمل رائع من فينيسيوس.

ق80. جوووووول الثالث لسوسيداد عن طريق أويارزابال بعد تغيير اتجاهها من ألابا مرة أخرى.

ق72. جوووول عكسي لريال سوسيداد عن طريق ألابا.

ق69. لونين يتألق ويمنع رأسية وأويارزابال يتابع الكرة فوق المرمى.

ق65. مبابي يشارك بدلا من إندريك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق30. جوووووول التعاادال لريال مدريد عن طريق إندريك مستغلا تمريرة رائعة من فينيسيوس ليضع الكرة من فوق الحارس.

ق15. جوووول أول لريال سوسيداد عن طريق بارينشيا بعد انفراد بالمرمى.

ق8. إندريك كاد أن يسجل بمقصية رائعة ولكن كرته تمر بجانب المرمى.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

ريال مدريد ريال سوسيداد كأس ملك إسبانيا
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