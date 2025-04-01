في شباك الهلال السوداني.. محمد هاني يسجل هدفه الأول إفريقيا بقميص الأهلي

سجل محمد هاني هدفه الأول بقميص الأهلي في البطولات الإفريقية.

محمد هاني النادي : الأهلي الأهلي

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسجل محمد هاني هدف التقدم للأهلي في الدقيقة الـ 12 من عمر المباراة.

هدف هاني كان هو الأول له في البطولات الإفريقية القارية بقميص الفريق والهدف السابع بشكل عام.

وسبق لهاني تسجيل هدفا في كأس العالم للأندية و4 في الدوري المصري وهدفا في كأس مصر.

ووصل هاني إلى مباراته رقم 346 بقميص الأهلي وخلال تلك المباريات سجل 7 أهداف وصنع 23.

ويحمل الأهلي لقب النسختين الأخيرتين من دوري أبطال إفريقيا.

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