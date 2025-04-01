انتهت في أبطال إفريقيا - بيراميدز (4)-(1) الجيش الملكي.. انتصار ثمين

الثلاثاء، 01 أبريل 2025 - 20:49

كتب : FilGoal

فيستون ماييلي - بيراميدز - البنك الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز ضد الجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا.

ويحل الجيش الملكي ضيفا على بيراميدز ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

لمتابعة مباراة بيراميدز والجيش الملكي دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

ق67 إبراهيم عادل يسجل الهدف الرابع لنادي بيراميدز

ق65 تسديدة صاروخية من مصطفى فتحي وتصدي رائع من حارس مرمى الجيش الملكي

ق55 تسديدة قوية من فيستون ماييلي تمر بجوار مرمى الجيش الملكي

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق45 عبد الفتاح حيدراف يسجل هدف تقليص الفارق لنادي الجيش الملكي

ق43 أحمد حمدون يهدر فرصة هدف محقق لنادي الجيش الملكي

ق38 إبراهيم عادل يسجل الهدف الثالث بعد تمريرة رائعة من رمضان صبحي

ق12 الهدف الثاني لنادي بيراميدز بعد تمريرة رائعة من إبراهيم عادل في اتجاه ماييلي الذي سدد في الشباك

ق2 مصطفى فتحي يستغل خطأ من حارس مرمى الجيش الملكي ويمرر الكرة لفيتسون ماييلي الذي أودعها الشباك

انطلاق المباراة

بيراميدز دوري أبطال إفريقيا الجيش الملكي
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