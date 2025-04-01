تشكيل الجيش الملكي - الفحلي وحمدون يقودان الهجوم أمام بيراميدز

الثلاثاء، 01 أبريل 2025 - 20:32

كتب : محمد عبد العظيم

الجيش الملكي - صنداونز

يقود الثنائي يوسف الفحلي وأحمد حمدون هجوم نادي الجيش الملكي المغربي في مواجهة بيراميدز المرتقبة.

ويحل الجيش الملكي ضيفا على بيراميدز ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل نادي الجيش الملكي المغربي لمواجهة بيراميدز كالتالي:

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حراسة المرمى: حمزة حمياني

الدفاع: الطيب بوخريص - حاتم الصوابي - العربي ناجي - أوجوستو كارنيرو

الوسط: زين الدين دراك - ربيع حريمات - عبد الفتاح حدراف - خالد آيت ورخان

الهجوم: يوسف الفحلي - أحمد حمدون.

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