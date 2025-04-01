تشكيل بيراميدز - ماييلي يقود الهجوم أمام الجيش الملكي.. ورمضان صبحي أساسي
الثلاثاء، 01 أبريل 2025 - 20:08
كتب : FilGoal
أعلن الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش تشكيل فريقه لمواجهة الجيش الملكي ضمن ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ويحل الجيش الملكي ضيفا على بيراميدز ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ويقود فيستون ماييلي وإبراهيم عادل ومصطفى فتحي هجوم الفريق الأزرق أمام نظيره المغربي.
كما يتواجد رمضان صبحي في التشكيل الأساسي لنادي بيراميدز.
وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: محمد الشيبي - علي جبر - أحمد سامي - كريم حافظ
خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين
أمامهما: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل
خط الهجوم: فيستون ماييلي
ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - محمود مرعي - أحمد توفيق - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - محمد حمدي - يوسف أوباما - مروان حمدي
نرشح لكم
جراديشار: كان علينا تسجيل المزيد من الأهداف أمام الهلال طريق بيراميدز - أورلاندو بايرتس يصعق المولودية بهدف في الجزائر دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة بيراميدز أمام الجيش الملكي في إياب ربع النهائي دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة الهلال السوداني والأهلي والقناة الناقلة فك العقدة المغربية.. بيراميدز يدك الجيش الملكي برباعية ويضع قدما في نصف نهائي دوري الأبطال الحسم في موريتانيا.. هدف محمد هاني يقود الأهلي لهزيمة الهلال السوداني مران الزمالك - جلسة من بيسيرو وتخفيف الحمل البدني تحضيرا لمواجهة ستيلينبوش في شباك الهلال السوداني.. محمد هاني يسجل هدفه الأول إفريقيا بقميص الأهلي