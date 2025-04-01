تشكيل بيراميدز - ماييلي يقود الهجوم أمام الجيش الملكي.. ورمضان صبحي أساسي

الثلاثاء، 01 أبريل 2025 - 20:08

كتب : FilGoal

فيستون ماييلي - بيراميدز - البنك الأهلي

أعلن الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش تشكيل فريقه لمواجهة الجيش الملكي ضمن ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الجيش الملكي ضيفا على بيراميدز ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويقود فيستون ماييلي وإبراهيم عادل ومصطفى فتحي هجوم الفريق الأزرق أمام نظيره المغربي.

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كما يتواجد رمضان صبحي في التشكيل الأساسي لنادي بيراميدز.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - علي جبر - أحمد سامي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين

أمامهما: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - محمود مرعي - أحمد توفيق - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - محمد حمدي - يوسف أوباما - مروان حمدي

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