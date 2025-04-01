مؤتمر سيميوني: موسو سيلعب ضد برشلونة.. وجماهيرنا تعطينا قوة خارقة

الثلاثاء، 01 أبريل 2025 - 18:09

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد

كشف دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد عن الحارس الذي سيحرس مرمى فريقه خلال مواجهة برشلونة.

دييجو سيميوني

النادي : أتليتكو مدريد

أتليتكو مدريد

ويستعد أتليتكو مدريد لمواجهة برشلونة غدا الأربعاء في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال سيميوني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "تواجد الجماهير يعطينا طاقة خارقة، هذه لن تكون مباراة نهائية ولكن نصف نهائي ومباراة الذهاب انتهت 4-4 وكانت محتدمة ونلعب ضد فريق يلعب كرة قدم استثنائية".

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وواصل "فريقنا قدم موسم جيد وقاتلنا جيدا في دوري الأبطال والدوري والكأس وأتمنى أن ننهي الموسم بشكل جيد".

وتابع "ستكون هناك لحظات صعبة سيستحوذ فيها الفريق الخصم وإذا أعدنا المباريات لا أشعر أننا سنجد اختلافا كبيرا منهم وكل فريق منا سيقوم بعمل ما يراه الأفضل".

وكشف "خوان موسو سيلعب غدا".

وأكمل "أهنئ ليفاندوفسكي على موسمه وأقدر عمله وحضوره وهو لاعب تشاهده وتتعلم منه".

وأضاف "الفشل بالنسبة لي هو ألا تحاول، من لا يحاول يفشل، بالنسبة لي كان الموسم جيدا ومباراة بعد مباراة سنعرف ما إذا كان موسما جيد جدا أو عادي أو استثنائي".

وشدد "برشلونة يلعب بنفس الحدة طوال المباراة وسيحظى بفرص للتسجيل، هم يلعبون بشجاعة وسيتوجب علينا المرور بلحظات جيدة بأنفسنا".

وأتم "ضد برشلونة يجب أن تلعب بسعادة وحماس كما فعلت في أول مباراة لي هنا وهذا نهج واضح ولن يتغير".

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل بأربعة أهداف لكل فريق على ملعب برشلونة.

دييجو سيميوني أتليتكو مدريد برشلونة كأس ملك إسبانيا
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