مصطفى محمد ينافس ثلاثي نانت على جائزة لاعب الشهر

ينافس المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي على جائزة لاعب شهر مارس في فريقه.

مصطفى محمد النادي : نانت نانت

وأعلن نانت عن منافسة 4 لاعبين بين صفوفه على جائزة لاعب الشهر.

وكشف نانت عن دخول الرباعي، مصطفى محمد، ولويس ليروكس، وموسيس سيمون، وأنطوني لوبيز في منافسة على جائزة لاعب شهر مارس.

﹅ Qui sera votre Canari du mois de mars ? ✘ @mmostafa_11 ✘ Louis Leroux ✘ @Simon27Moses ✘ Anthony Lopes À toi de voter sur l'application 📲 — FC Nantes (@FCNantes) April 1, 2025

مصطفى محمد لعب 4 مباريات مع نانت في شهر مارس أمام أندية: مارسيليا وستراسبورج وليل ولوهافر.

ونجح المهاجم الدولي المصري في تسجيل هدف فريقه في شباك ليل في المباراة التي انتهت بهدف دون رد.

مصطفى محمد لعب خلال الموسم الحالي 26 مباراة مع نانت وسجل 5 اهداف أهدى تمريرة حاسمة.

ويحتل نادي نانت المركز 13 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 27 نقطة.

video:1