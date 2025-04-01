الزمالك بالزي الأساسي.. نتيجة الاجتماع الفني لمواجهة ستيلينبوش بالكونفدرالية

الثلاثاء، 01 أبريل 2025 - 14:21

كتب : FilGoal

زيزو - الزمالك - سيراميكا كليوباترا

عٌقد ظهر اليوم الثلاثاء الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها غداً الأربعاء على استاد كيب تاون.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على ارتداء الزمالك لزيه التقليدي باللون الأبيض "القميص الأبيض والشورت الأبيض"، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه الكامل باللون الأسود.

في المقابل سيرتدي فريق ستيلينبوش زيه باللون الأحمر الكامل، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأصفر.

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وحضر الاجتماع الفني من جانب الزمالك كل من عمرو أبو العز المدير الإداري ومصطفى ميلا مسؤول المهمات.

ويحل الزمالك ضيفاً على ستيلينبوش بطل جنوب أفريقيا في الثالثة عصر غداً الأربعاء ، في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتشهد بعثة الزمالك غياب كل من عبد الله السعيد والظهير الأيسر المغربي محمود بنتايك.

ويغيب السعيد بسبب الإصابة بكدمة في الظهر بينما بنتايك يغيب بسبب مشكلة في التأشيرة.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 9 أبريل في استاد القاهرة.

ويلتقي المتأهل من هذه المواجهة مع الفائز من المصري وسيمبا التنزاني في نصف النهائي.

الكونفدرالية الزمالك ستيلينبوش
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